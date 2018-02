Fembarnsmor Shabæaan M. Hussein peker på telefonen: – Jeg sjekker mobilen mange ganger hver dag: Har barna mine gjort noe galt? Kommer barnevernet?

Hun er opprinnelig fra Somalia og enslig mor til fem barn på 13, 9, 7, 3 og 2 år.

– Hver dag er jeg livredd for at barnevernet skal komme og ta barna, sier hun.

Aftenposten møter Hussain på et seminar i regi av organisasjonen Info 123. Hun er en av flere som kurses til å hjelpe somaliske foreldre som sliter.

40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge, noe som gjør dem til den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge.

I en serie saker ser Aftenposten på barneoppdragelse, oppvekst og integrering i somaliske miljøer i Norge.

Barn kidnappes fra barnevernet

Foreldre med somalisk bakgrunn har en sterk mistillit til myndigheter som barnevernet, viser flere forskningsrapporter.

Det kommer tydelig frem i en hemmeligstemplet redegjørelse fra Politidirektoratet om unge som tvangssendes til Somalia, som Aftenposten nylig omtalte: Barn er blitt sendt utenlands rett før barnevernet fatter vedtak om plassering.

Aftenposten fortalte denne uken om alenemoren som rakk å bortføre sine to yngste barn til Somalia samme dag som barnevernet overtok omsorgen.

Ønsker dialog med barnevernet

Men hvorfor er det sånn? Alle Aftenposten snakker med i det somaliske miljøet peker på et gedigent kulturkræsj mellom somalisk, kollektivistisk kultur og norsk liberal, individualistisk kultur.

– Mange foreldre trenger og ønsker dialog med barnevernet, men de vet ikke hvordan de skal gå frem. Kommunikasjon mellom barnevern og somaliske foreldre mangler, sier Hassan Ali Omar, daglig leder i Info 123.

Grenseløs oppvekst

Barn som legger seg når de vil. Barn som spiser når de vil. Vi får høre om grenseløs oppvekst for mange små barn fordi foreldrene deres ble kollektivt oppdratt av slektninger, naboer, venner og foreldre i Somalia.

I Norge blir foreldre – ofte uten jobb og norske språkferdigheter – møtt med forventning om å følge opp barna med skole, fritidsaktiviteter, bursdager, lekser og venner.

– Mange foreldre kommer til kort når de skal oppdra barna i Norge. De forstår ikke samfunnet her. Barna får frie tøyler, foreldre mister sin autoritet. Kulturkræsjen begynner når barna begynner å komme i puberteten. Da forsøker foreldrene å stramme tøylene, men da er det ofte altfor sent, sier Ubah Aden, som er Ap-politiker og medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Barna truer med barnevernet

Hassan Ali Omar sier at noen barn lærer å utnytte at foreldrene deres ikke kjenner det norske systemet.

– Barn truer foreldrene sine med barnevernet for å slippe grensesetting, for å få viljen sin. Mange foreldre er livredd barnevernet.

– Men barnevernet kan ikke ta barna fra foreldrene uten grunn?

– Men noen foreldre opplever at det skjer. Hvis foreldre gjør feil, trenger de hjelp og enda mer informasjon.

Fakta: Råd til foreldre fra Somalia Selv om Omar og Aden utfordrer barnevernet til å informere og samarbeide mer, har de konkrete råd til foreldre: Lær deg norsk. Selv om du mener norsk er vanskelig, ikke gi deg!

Få deg jobb.

Begynn å snakke med barna dine.

Be om råd hos voksne som du stoler på, og som er integrert.

Snakk åpent om dine bekymringer.

Sett grenser for barna fra de er små.

Lær om barnevernet.

Fakta: Innvandrere med somalisk bakgrunn Vel 40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge. 28.696 innvandrere fra Somalia og 12.767 norskfødte med somaliske foreldre. Ingen andre innvandrergrupper blir gjenforent med flere slektninger enn den somaliske. Forholdet mellom flyktning- og familieinnvandringen fra Somalia for perioden 1990–2015 ligger på 0,68 familiemedlemmer pr. flyktning. Det er drøyt dobbelt så høyt sammenlignet med andre grupper. Somaliere er den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge, og topper de dårlige statistikkene. Slik har det vært siden begynnelsen av 1990-tallet da borgerkrigen i landet skapte en bølge av flyktninger, som også nådde Norge. Fortsatt er det store flertallet av somaliere i Norge uten arbeid. Mistillit til myndighetsorganer som barnevernet er dokumentert i flere forskningsrapporter. Høsten 2017 satte flere medier søkelys på at noen foreldre tyr til drastiske løsninger for å få barna på rett kjøl. De sender barna til utlandet, noen barn havner på koranskoler som snarere er korreksjonssentre, andre hos mer eller mindre perifere slektninger. Kilde: SSB, statistikk pr. 1. januar 2017

Farhigo Diini, som også kurses for å hjelpe andre foreldre, er enslig mor til syv barn på 24, 23,19, 13,11,10, 9 og 8 år. Hun sier at mange familier trenger mer hjelp og mye mer informasjon fra barnevernet.

På kurset er også Hussein M. Ali, som bor sammen med kone og fem barn på 17,15, 9, 8 og 3 år. Han er ikke i tvil om hva som er mest krevende:

– Det er barnevernet som er det største problemet vi har i Norge. Til og med folk som ikke sliter, blir jo skremt, sier Ali.

Opprørt over barnevernet

Mange i det somaliske miljøet som Aftenposten har vært i kontakt med, kjenner eller vet om noen desperate foreldre, ofte alenemødre, som har sendt barna sine til utlandet.

Hassan Ali Omar hevder han kan skaffe hundrevis av godt integrerte personer som kan bistå norske myndigheter med å hjelpe foreldre som sliter med å håndtere barna sine.

– Det skal ikke mye til for å skape endring i positiv retning, sier Omar.

Fire år etter at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) uttalte til Aftenposten at det er viktig å styrke kulturkompetansen i barnevernet, og at det var nedsatt et ekspertråd med blant annet personer med somalisk bakgrunn, er somaliere fortsatt opprørt over barnevernet.

Bufdir: Endring skjer ikke over natten

Bufdir sier nå de er kjent med utfordringene knyttet til kommunikasjon med det somaliske miljøet. Assisterende direktør Kjetil Ostling svarer i en e-post at å bedre kommunikasjon og endre tillit ikke er en prosess som skjer over natten.

– Bufdir har forsøkt å ta fatt i problemstillingene gjennom å kartlegge utfordringer for tillit mellom barnevern og etniske minoritetsmiljøer, skriver Ostling, og viser til sin handlingsplan.

– Er det på tide at barnevernet inntar en mer aktiv rolle overfor det somaliske miljøet?

– Problemstillingene er komplekse, og det er derfor nødvendig å bruke ressursene slik at de kommer flest mulig til gode. Bufdir er åpne for dialog med alle minoritetsmiljøer og deltar av og til på informasjonsmøter og lignende aktiviteter. Dersom et somalisk miljø/gruppe/organisasjon ønsker kontakt med Bufdir, er de alltid velkomne til dette.

Også i en film om barnevernet som Bufdir har finansiert, er endel av budskapet at barnevernet må bli flinkere til å informere og veilede foreldre i det somaliske miljøet.

Den siste SSB-rapporten viser at unge med bakgrunn fra Somalia er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken.

Men til tross for alt dette, viste en ny rapport at somaliere er mer fornøyd med livet enn mange andre innvandrergrupper.