Veterinærforeningen hardt ut mot DNBs nødnummer for dyr

– DNB spiller på frykt og forsøker å så tvil om hva slags hjelp dyr i Norge får kun for å selge forsikringer. Banken bryter ned et lovfestet system som fungerer, sier president Torill Moseng på foreningens nettsider.

Hun påpeker at det allerede fins et døgnåpent kommunalt vaktsystem for å hjelpe dyr i nød. Veterinærforeningen har bedt om et møte med DNB, men ikke fått svar, ifølge Moseng.

– Banken er åpenbart ikke opptatt av dyrs velferd. Den er opptatt av å selge et kommersielt produkt, mener hun.

DNB Forsikring har startet en kampanje for å få etablert 114 som nødnummer man kan ringe om man har et skadd dyr. Samtidig har forsikringsselskapet, som selger dyreforsikringer, opprettet et vanlig telefonnummer man kan ringe for å bli satt over til nærmeste veterinær med akuttvakt.

Blant dem som har reagert på kampanjen, er stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). Han har spurt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om han syns det er ønskelig at selskaper der staten er eier, engasjerer seg i «generelle politiske saker». Etablering av et nytt nødnummer krever både et vedtak og bevilgninger, påpeker han i et skriftlig spørsmål til statsråden.

Røe Isaksen svarer imidlertid at selskapene selv må vurdere hva det er naturlig å engasjere seg i og hvordan.