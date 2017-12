Alle nødetatene rykket ut da politiet fikk melding om brannen klokken 22.23.

– Beboerne i huset, et ektepar og et barn, var på besøk hos naboen da de så at det brant i huset deres. Mannen i huset løp inn i huset og forsøkte å slukke brannen. Da fikk han i seg en del røyk, sier operasjonsleder i Telemark politidistrikt Geir Kastmo til NTB.

Mannen ble kjørt til Sykehuset Telemark for behandling av røykskader.

– Huset er ubeboelig. Da vi kom dit var det mest røyk, men etter hvert sto det godt med flammer fra rommet der det brant. Brannvesenet måtte knuse noen vinduer og fikk kastet ut noen gjenstander det brant i, sier Kastmo.

En knapp time etter meldingen om brannen skrev politiet på Twitter at brannen var slukket.