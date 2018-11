Flere butikker boikotter Black Friday: – Et vulgært kjøpefokus

Utenfor klesmerket Holzweilers butikk i Hegdehaugsveien i Oslo står medeier og gründer Susanne Holzweiler og deler ut kaffe og klementiner til forbipasserende.

– Selv handler jeg ingenting på salg i dag. Det er et vulgært kjøpefokus jeg ikke kan stå inne for selv, sier hun.

Det norske klesmerket er en av aktørene som tar avstand fra Black Friday. De vil heller bruke dagen på å rette fokus mot dem som gruer seg til jul.

«Supertilbud! Kupp hele uken!» Slik lokker butikkene på Black Friday. Men er det egentlig et tilbud? Nei, viser vår sjekk.

Fakta: Black Friday i tall Siden Black Friday for alvor skjøt fart i Norge i 2015, skyves stadig mer av julehandelen seg til siste uke av november. Nordmenn la igjen over 3,6 milliarder kroner i norske butikker (både i fysiske og netthandel) under Black Friday i 2017. Det er en økning på 16 prosent sammenlignet med 2016. I år forventes det en omsetning på 3,9 milliarder i løpet av Black Friday. Kilde: Hovedorganisasjonen Virke

Oransje er det nye svart

Inne i butikken er alle ordinære varer byttet ut med kun oransje hettegensere og T-skjorter. Klærne er lik en populær kolleksjon de solgte for noen år siden, og fargen er dessuten lik den Kirkens Bymisjon bruker i sin logo. Alt overskuddet fra dagens salg går nemlig til Kirkens Bymisjons kampanje «Gled en som gruer seg til jul».

– Black Friday får et veldig stort fokus. For mange er det fint å få handle ting på salg, og det respekterer jeg. Men i det kundesegmentet vi ligger i, der folk har råd til å betale 1500 kroner for en genser, så kan man unnvære de 20 salgsprosentene og heller gi julemiddager til folk som trenger det, sier Holzweiler.

Ketil Blom Haugstulen

Ingen av Holzweilers varer er på salg i løpet av Black Friday. En av grunnene er ifølge Susanne Holzweiler at nisjebutikker ikke overlever dersom de må være med på alle salgene.

– Dere har ikke akkurat gjennomsnittskunder her, hvorfor har dere ikke salg slik at flere kan få råd til varene deres?

– Vi ønsker å rette fokus mot dem som ikke har noe. Istedenfor å handle hos oss eller varer man kanskje ikke har bruk for, så kan man heller vippse pengene til Kirkens Bymisjon.

– Så dette er ikke bare et PR-stunt for dere?

– Det er ikke derfor vi gjør dette. Vi er blitt et kjent merke og har fått en stemme. Da må vi bruke den til noe vi mener er viktig.

Ketil Blom Haugstulen

Mange boikotter

I fjor valgte Holzweiler å stenge butikkene sine. Det samme gjør den Oslo-baserte klesbutikken JF Curated i år, selv om de taper i omsetning på det.

– Vi identifiserer oss ikke med Black Friday og den måten å selge varer på, sier eier og gründer Marte Djupesland.

Ketil Blom Haugstulen

Også flere butikker boikotter dagen. Kjøpesenteret Eger i Oslo kaller dagen «Give back friday» og har 22., 23. og 24. november satt opp en innsamlingsstasjon rett innenfor hovedinngangen der de tar imot varme klær. Disse skal gå til brukerne til Maritakaféen, kontaktkafé for rusbrukere og kvinner i prostitusjon.

I Bergen arrangerer Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender og Fretex en gjenbruksfest som alternativ til den store kjøpefesten. Der kan kunder få reparert klær gratis og delta på sykurs.

I Stavanger er det flere nisjebutikker som boikotter Black Friday, og serverer kunder kaffe og kjeks i stedet for salg.

– Tar en sjanse

Djupesland i JF Curated mener salget oppfordrer folk til å handle mye og raskt, og skaper behov som folk egentlig ikke har.

– Det er på tide å forstå at volumet på det vi handler må ned. Folk tenker kanskje ikke over at varene de kjøper for en slik og ingenting er laget av noen som får lite igjen for produksjonen, sier hun.

– Men det er ikke alle butikker som har råd til å boikotte?

– Vi tar jo en sjanse vi også, men det føles riktig. Jeg har tro på at vi kan gå en ny fremtid i møte, i hvert fall nordmenn som har råd til å tenke seg om to ganger, sier Djupesland.

Erika Hebbert

– Ikke følelser i beina

Men det finnes også de som har gledet seg lenge til Black Friday.

Flere hundre hadde møtt opp grytidlig utenfor Sørlandssenteret i Kristiansand. Venninnene Jumana Sourani og Souha Almuossa sier til Fædrelandsvennen at de har stått utenfor senteret siden klokken 23 torsdag kveld, i håp om å dra med seg noen premier på morgenkvisten før senteret åpnet.

Kjartan Bjelland

– Det var kjempekaldt! Vi har omtrent ikke følelser i beina, sier de til avisen.

– Vi vant ingenting, men vi gleder oss til å handle. Det har vært en kald natt, men vi har danset, lekt og løpt rundt for å holde varmen. Det har vært ganske koselig også. Vi er blitt kjent med mange nye folk.

Endte opp med vaskepulver

Hanai Laiomaa skulle egentlig kjøpe en TV, men endte opp med vaskepulver.

– Det var litt for dyrt her. Jeg trodde tilbudene var bedre, sier han til Fædrelandsvennen.

Kjartan Bjelland

Norwegian Outlet Stavanger rustet seg opp til 2500 i kø før de åpnet kl. 06.00 i morges. Flere lå i telt i natt for å sikre seg førsteplass i køen, skriver Stavanger Aftenblad.

På Oslo Fashion Outlet i Vestby i Akershus var det kaos da butikkene åpnet til konfettiregn klokken 05.00. Mellom 350–400 personer stod og ventet på at dørene skulle åpne. Den første shuttlebussen fra Oslo sentrum gikk til Vestby kl. 04.00. Antall vektere er firedoblet siden i fjor, og Røde Kors var på plass for å håndtere eventuelle situasjoner som måtte oppstå, ifølge NRK.