Bandidos-medlem dømt for nye drapstrusler

Bandidos-medlemmet er dømt for å ha fremsatt drapstrusler overfor en mann for å få ham til å endre sin forklaring før en rettssak i Sunnmøre tingrett, skriver NRK.

Bakgrunnen var at mannen skal ha lagt alle kort på bordet overfor politiet i en grov voldtektssak i miljøet.

Ifølge dommen hadde drapstruslene som mål å hindre at folk i det kriminelle motorsykkelmiljøet på Sunnmøre skulle bli dømt i saken.

Under rettssaken sto mannen ved sin forklaring. Det førte til at fire menn ble dømt til fengselsstraffer, den lengste på syv og et halvt år.

Den 43 år gamle mannen var prøveløslatt da han fremsatte drapstruslene.

Høsten 2012 ble han dømt til seks og et halvt år fengsel for å ha skutt en mann i hodet i Rogaland.

Mannens forsvarer Sol Elden opplyser til NRK at de vurderer å anke saken.