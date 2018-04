Som en konsekvens av dette har sykehuset investert i utstyr og hjelpemidler for å lette hverdagen for de ansatte og for å sikre pasientene.

– Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.