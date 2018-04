Valdres-saken: Aktors påstand kommer onsdag

Den nå 46-årige moren er tiltalt for grov mishandling i nære relasjoner – paragraf 283 i straffeloven av 2005.

I tiltalen trekker aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, blant annet fram at mishandlingen er grov på grunn av dens varighet, at den er utført på en særlig smertefull måte og at den er begått mot en forsvarsløs person. Bakgrunnen for tiltalen er blant annet at moren gjentatte ganger skal ha unnlatt å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling.

Forsvarerne, advokatene Aasmund Sandland og Ann Turid Bugge, har på sin side framhevet at ingen omsorgspersoner, så vidt dem bekjent, har blitt stilt for retten for et dødsfall som følge av spiseforstyrrelser.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Rettssaken mot moren går for Valdres tingrett, men av praktiske årsaker er retten satt i tinghuset på Gjøvik. Torsdag er det forsvarernes tur til å holde sin prosedyre.