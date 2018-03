Flere snøskred i Lofoten - uklart om alle er gjort rede for

Politiet i Nordland meldte om skredene ved 12.30-tiden lørdag ettermiddag.

– Det er snakk om seks utenlandske skiturister som har utløst ett eller to snøskred i området. Ingen er tatt av skredet, men det er såpass omfattende skred at vi gjennomfører et søk likevel for å være sikre, sier Rune Danielsen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

– Ingen er meldt savnet, og vi har ingen konkrete opplysninger på at flere er tatt, fortsetter han.

Laupstad ligger i Vågan kommune i Lofoten. Stedet ligger på Austvågøya, innerst i Austnesfjorden.

Dagbladet rapporterte først at fire personer være tatt av snøraset og viste til Svolvær Røde Kors.

På telefon til Aftenposten vil ikke operasjonsleder for politiet i Nordland bekrefte dette tallet, men sa de mistenkte at mennesker kan være tatt av skred.

Politiet i Nordland opplyste på Twitter rundt 12.30 at luftambulansen er på vei fra Evenes.

Lofoten, Laupstad, Snøras. Luftambulansen fra Evenes snart på stedet og går rett i søk — Politiet i Nordland (@politinordland) March 31, 2018

Ifølge Varsom.no er snøskredfaren i Lofoten og Vesterålen på nivå 3 – betydelig.