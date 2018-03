Politiet i Nordland meldte om skredene ved 12.30-tiden lørdag ettermiddag.

– Det er snakk om seks utenlandske skiturister som har utløst ett eller to snøskred i området. Ingen er tatt av skredet, men det er såpass omfattende skred at vi gjennomfører et søk likevel for å være sikre, sier Rune Danielsen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

– Ingen er meldt savnet, og vi har ingen konkrete opplysninger på at flere er tatt, fortsetter han.

Politiet melder klokken 14.30 at aksjonen i ved Laupstad i Lofoten er avsluttet. Alle involverte er gjort rede for.

Laupstad ligger i Vågan kommune i Lofoten. Stedet ligger på Austvågøya, innerst i Austnesfjorden.

Dagbladet rapporterte først at fire personer være tatt av snøraset og viste til Svolvær Røde Kors.

På telefon til Aftenposten vil ikke operasjonsleder for politiet i Nordland bekrefte dette tallet, men sa de mistenkte at mennesker kan være tatt av skred.

Politiet i Nordland opplyste på Twitter rundt 12.30 at luftambulansen er på vei fra Evenes. En person tatt av skred på Bjørnfjell

Politiet i Nordland melder på Twitter klokken 14.10 om at en person er tatt av snøskred på Bjørnfjell, E 10 ved Riksgrensen, som ligger øst for Narvik. Redningshelikopter og redningshund er på stedet. Kort tid etterpå skriver politiet på Twitter at personen skal være gravd ut av snøen. Vedkommende skal være uskadd. Det skal ikke være flere personer i rasområdet da skredet ble utløst.

Lofoten, Laupstad, Snøras. Luftambulansen fra Evenes snart på stedet og går rett i søk — Politiet i Nordland (@politinordland) March 31, 2018

Ifølge Varsom.no er snøskredfaren i Lofoten og Vesterålen på nivå 3 – betydelig.