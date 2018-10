Høyesterett skulle i to saker denne uken ta stilling til om norsk straffelov kommer til anvendelse i saker om mishandling i nære relasjoner når forholdene delvis har skjedd i utlandet.

De to sakene fikk forskjellig utfall.

Høyesterett forkastet anken fra en mann som ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder i lagmannsretten for vold og trusler mot ektefellen sin og for å ha slått sine barn og utsatt dem for psykisk vold. Forholdene mannen er dømt for, startet i Norge og fortsatte under et midlertidig opphold i Nigeria. I Nigeria var mannens handlinger ikke straffbare.

Høyesterett kom imidlertid fram til at forholdet måtte ses under ett og at mishandlingen som skjedde i Nigeria kan straffes etter norsk lov.

Den andre saken Høyesterett skulle ta stilling til dreide seg om en kvinne som i lagmannsretten var dømt til ti måneders fengsel for mishandling av datteren sin, først mens familien bodde i England, senere i Norge.

Høyesterett kom fram til at lagmannsrettens dom må oppheves. Det innebærer at saken må behandles på nytt.

Høyesterett peker på at norsk rett ikke som et generelt prinsipp kan anvendes på handlinger i utlandet som inngår som en del av en fortsatt forbrytelse. Lagmannsretten hadde heller ikke tatt stilling til om handlingene var straffbare i England. I denne saken var det heller ikke snakk om et midlertidig opphold i utlandet, slik det var i den andre saken.