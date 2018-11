Mann pågrepet etter trusler med kniv i Mysen

– Mennene skal ha vært i slåsskamp, hvor den ene av dem skal ha truet med kniv. Mannen er pågrepet og satt i arrest, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB.

Knudsen sier at det er ingenting som tyder på at kniven ble brukt.

Politiet fikk også melding om at den skadede skal ha blitt kastet ned fra en balkong, skriver Smaalenenes Avis. Etter hvert viste det seg at mannen skal ha hoppet ned fra den selv, opplyser Knudsen. Den skadede ble sendt til legevakt for sjekk.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 21.