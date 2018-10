Bring-sjåfør filmet testjuks – fikk riktig svar på forhånd

Sjåførene kjørte for Bring Trucking, det slovakiske datterselskapet i Posten Norge-gruppen. Opplæring i kjøring under nordiske forhold ble gitt på hovedkontoret i Ziar nad Hronom i Slovakia. Fredag 6. mars 2015 var rumenske Lucian Mititelu en av dem som skulle ta trafikksikkerhetskurs.

– En Bring Trucking-medarbeider sa at instruktøren ikke hadde kommet ennå, så for å spare tid, skulle vi begynne med testen. Hun ga oss et skjema med nummer og bokstaver. Så dikterte hun svarene på spørsmål som vi ikke engang hadde, sier Mititelu til Stavanger Aftenblad.

Han filmet jukset med mobilen. Forbundssekretær Morten Hagen i Norsk Transportarbeiderforbund sier det er særs alvorlig at et selskap eid av staten holder på slik.

– Vi bekrefter at videoen er fra et av våre sikkerhetskurs i 2015, med en ekstern kursleverandør og en Bring Trucking-medarbeider som oversetter, skriver Posten Norges pressesjef, John Eckhoff, i en epost.

Posten Norge har meldt fra til det nasjonale arbeidstilsynet om dette bruddet og avslutter samarbeidet med den eksterne kursleverandøren.

En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2016 viste at alle sjåfører av utenlandske vogntog mangler tilstrekkelig kompetanse på trafikksikkerhet.