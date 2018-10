Bil truffet av toget på planovergang i Østfold

Bilen er påkjørt ved planovergangen i Stenebakken i Råde.

– Det er ingen indikasjon på at det var noe feil med bommene, sier kommunikasjonsansvarlig Ragnhild Aagesen i Bane Nor til Fredriksstad Blad.

Bilføreren er i 50-årene, og han har forklart at han kjørte en splitter ny bil. Årsaken til kollisjonen er ikke kjent.

– Toget har truffet bilen i fronten. Mannen har foreløpig forklart at bilen var ny og for ham ukjent, og han fikk panikk da han så at toget kom og fikk ikke bilen i gir, forklarer operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

All togtrafikk på strekningen mellom Fredrikstad og Råde ble innstilt etter kollisjonen. Rett før midnatt melder Bane Nor på Twitter at strekningen er åpen for trafikk igjen.