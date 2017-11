Abdirahman (7) druknet i Askim

Politiet gikk fredag ut med navn og bilde av gutten i samråd med familien.

Syvåringen var elev ved Askimbyen skole og ble meldt savnet da han ikke kom hjem etter skolen tirsdag ettermiddag. Guttens pårørende varslet politiet i 19.30-tiden om at han ikke hadde kommet hjem, og det ble deretter satt i verk en større leteaksjon.

Tore Meek / NTB scanpix

Brannvesenets dykkere fant til slutt gutten død i Parkdammen i Askim folkepark ikke langt fra skolen ti minutter over tolv natt til onsdag. Han hadde trolig ligget i det delvis islagte vannet i flere timer.

Familien har i et åpent brev takket lokalmiljøet i Askim for støtten i den vanskelige tiden.

– Vi og det somaliske miljøet sier tusen takk for støtten til alle som deltok i letingen etter vår sønn. Vi opplevde et stort bidrag, og det ga oss mange varme følelser. Igjen: Tusen takk for alt sammen. Det varmer hjertene våre, skriver familien i brevet.