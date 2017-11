Sveaas: – Kan bety konkurs for Norske Skogindustrier

Samme dag som Norske Skog og Aker slapp sine kvartalstall, kommer det en ny børsmelding fra Aker.

Der kommer det fram at Aker sammen med hedgefondet Oceanwood vil by på aksjene i Norske Skog AS. Norske Skog AS er datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier ASA.

– Helt nytt for styret

Framstøtet kommer overraskende på styret i Norske Skogindustrier.

«Dette er helt nytt for styret, men vi vil forholde oss til situasjonen og diskutere konsekvensene i løpet av dagen», skriver styreleder Christen Sveaas i en epost til E24.

– Det kan bety konkurs, sier Sveaas til Dagens Næringsliv.

Felles selskap

Aker og Oceanwood har inngått en avtale der de oppretter et felles selskap som skal by på aksjene.

– Vi har over en lengre periode jobbet konstruktivt med styret og ledelsen i Norske Skogindustrier ASA. Det har imidlertid bitt klart at selskapet har vanskeligheter med å løse situasjonen gjennom en bredt forankret løsning, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood, i en pressemelding.

– Derfor har vi besluttet at den beste måten å beskytte driftsselskapene vil være å ta grep og bevege prosessen fremover, legger han til.

Dagens nyhet betyr at aksjonærenes verdier i Norske Skogindustrier ASA i realiteten er tapt, inkludert for styreleder og største aksjonær Christen Sveaas.