Fler enn 340 eiendommer isolert etter at flom ødela vei

Søndag ettermiddag er det usikkert om hyttebeboerne kan dra hjem etter helgebesøk. Nå etablerer kommunen seg i området for å ivareta fastboende og hyttefolk, skriver Adresseavisen.

– Hvor mange som er på hyttene, vet vi ikke. Men kommunen tar nå et ansvar for å sørge for at fastboende og hyttefolk blir ivaretatt, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

50–60 fastboende

Ordfører John Lernes sier at det trolig er rundt 50–60 fastboende som nå er blitt veiløse. Flere av disse er barnefamilier. Det er også flere gårdsbruk i området.

– I tillegg er dette et veldig aktivt hytteområde, og jeg vil tro det er mange som er på hyttene, sier Lernes.

En geolog fra Statens vegvesen er nå på vei til rasstedet for å vurdere om det er fare for nye ras.

– Kan ta lengre tid

Søndag formiddag varslet politiet at store mengder masse var borte, og at oppryddingsarbeidet ville ta minimum hele dagen. Søndag ettermiddag er det uvisst hvor lang tid arbeidet tar.

– Det ser ut til å være mer å gjøre enn først antatt. Hvis dette drøyer ut i tid, så må en legge en plan for hvordan befolkningen skal ivaretas, sier Hollingen.

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Magnus Storrø, sier de har et håp om å få åpnet veien i Leirvika i løpet av søndag kveld.

– Vi har vår entreprenør Mesta på stedet, og tilbakemeldingene er at arbeidet går bra og at det er god fremdrift. Vi håper at vi skal klare å finne en løsning i løpet av dagen. Hvis det går så bra som prognosene tilsier nå, kan veien bli åpnet senere i dag, sier Storrø.

Flere steder

Fylkesveien er imidlertid stengt tre steder som følge av det store regnværet. I Leirvika har vannet gravd ut et seks meter dypt og 12 meter bredt hull i veien.

– Veien er borte. Her må det fylles på med steinmasser, sier trafikkoperatør Morten Eitran.

Ved Vingvågen på samme fylkesvei er en bro oversvømt, og jordmasser er vasket ut. Her er også veien stengt. I tillegg er veien utgravd i en sving ved Bølekleiva, slik at det heller ikke her er mulig å passere.

– Dette er en grusvei, og standarden er ikke så veldig god. Når det kommer slike vannmengder, så er det ikke god nok drenering, sier Eitran.

Storrø sier at entreprenøren vil forflytte seg videre når de har fått åpnet veien i Leirvika. Han er imidlertid usikker på hvor lang tid det vil ta før hele veien kan være farbar.

– Det er mest usikkerhet rundt Djupå bro. Fundamentet består av kampesteiner, og disse er i ferd med å bli vasket ut. Det betyr at broen mister bæreevnen. Her kan det være at vi må etablere en beredskapsbro, sier Storrø.

Beredskap

Politiet og kommunen etablerer nå en beredskap som sørger for at beboere og hyttefolk kan komme seg frem hvis det skulle oppstå en nødssituasjon. Kommunen jobber også med å finne en løsning for å hjelpe folk ut av området.

– I første omgang må vi finne ut hvor lang tid det tar før veien kan åpnes igjen, sier Lernes.

Det var ved halv ni-tiden søndag morgen politi og Vegtrafikksentralen fikk melding om raset.

Det har vært mye nedbør i dette området, og det er trolig årsaken til at veien har rast ut.