Fler enn 340 eiendommer var isolert etter at flom ødela vei

Det seks meter dype og tolv meter brede hullet i veien ved Leirvika ble tettet igjen i løpet av søndagen, skriver Adresseavisen.

Klokka 21 søndag kunne ordfører John Lernes informere om at veien ved Leirvika er åpnet igjen, etter at geologer hadde undersøkt området.

Dermed har rundt 35 av de 50 fastboende i området mulighet til å ta seg ut.

Uværet gjorde at også to bruer lenger inn på den samme fylkesveien måtte stenge. Disse er fortsatt stengt. Kommunen har blitt informert av Statens vegvesen om at det trolig vil bli etablert midlertige bruer på stedet i løpet av mandagen.

Det ligger én gård som ligger innenfor de to stengte bruene på veien, men her drives det ikke melkeproduksjon.

De fleste fritidseiendommene som er tilknyttet veien er også avhengig av å passere de to stengte bruene. Kommunen vil derfor frakte ut de som ønsker det med båt søndag kveld.

- Båten kjører fra Kongesvoll til Fenes klokka 22 søndag. Deretter blir det buss i retning Trondheim. Dersom noen skal motsatt vei ordner vi det også, sier Jon Lernes.

Tidligere søndag fortalte Lenes at de fleste av de isolerte ønsket å avvente situasjonen, for å kunne få meg seg bilene sine.