NRK: Marit Berger Røsland (H) blir ny EØS- og EU-minister

Berger Røsland er 39 år gammel og utdannet jurist, blant annet med erfaring som dommer ved Oslo tingrett.

Ifølge statskanalens kilder blir hun den tredje endringen i dagens regjering.

I 2014 ble Berger Røsland utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor, og året etter ble hun statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

I 2016 flyttet hun til Utenriksdepartementet der hun har vært statssekretær for utenriksminister Børge Brende (H).

Ifølge VG skal Berger Røslands politiske stab allerede være klar. Hedvig Heyerdahl i Høyres studenter blir ny politisk rådgiver.

Flere bytter

Fra før er det kjent at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) trolig blir Norges første kvinnelige utenriksminister. Hennes jobb overtas av nåværende EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H).

Tidligere torsdag ga Venstre og KrF uttrykk for at de heller vil ha en bistandsminister i Utenriksdepartementet enn en ny Europa-minister. Det er ventet at dagens Europa-minister Frank Bakke-Jensen vil bli utnevnt til forsvarsminister fredag.

Marit Berger Røsland satt i Oslo bystyre for Høyre fra 2003 til 2007 og er gift med tidligere byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland. Paret har to barn.