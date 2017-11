Ble stoppet med piggene ute

På et kjøretøy avdekket kontrollørene dekk med store pigger som stakk utover, skriver BT.

I Twitter-meldingen heter det: «Om du var i tvil, dette er ikkje lovleg.»

Det ble også funnet andre ulovligheter ved kjøretøyet. Sjåføren ble ilagt et gebyr på 43.000 kroner for overlast. Vedkommende hadde heller ikke gyldig førerrett til vogntoget.

Ifølge BA tilhører lastebilen et firma i bergensområdet, og den skal ha hatt nesten fem tonn mer last enn hva som er lovlig. NRK skriver at piggene, laget av hardplast, sto utenfor felgen på fire av dekkene.

– Dette er muttere laget i hardplast. Det er ikke lov å ha slike ting montert. Reglene er klare: alt som stikker opp eller ut fra karosseri, skal gi etter. Dersom en menneskekropp kommer i kontakt med disse, går de inn i kroppen, sier ingeniør i Statens vegvesen, Tom Børslid til NRK.

– Slike felger kan få fatale og alvorlige konsekvenser for syklister som sykler i veibanen, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Tommy Alsaker.