Moskeer etablerer nytt nettverk etter utmelding fra Islamsk Råd Norge

* 1989: Islamsk Forsvarsråd, som mange anser som forløperen til Islamsk Råd, ble opprettet. Bakgrunnen er at muslimer i Norge protesterer mot at Salman Rushdies roman «Sataniske vers» utgis på norsk.

* 1993: Islamsk Råd dannes. IRNs målsetting er å sikre kontakt og dialog med storsamfunnet og å fremme og informere om muslimske saker.

* 2011: Norskpakistaneren Mehtab Afsar overtok som generalsekretær etter Shoaib Sultan. I årene etter har det vært betydelig uro i organisasjonen. Mange har pekt på Afsar personlig som forklaring på striden.

* 4. juni i 2016 gikk IRNs daværende styre av i protest etter at et rådsmøte forkastet styrets oppsigelse av generalsekretær Afsar.

* På nyåret 2017 ble den nikabkledde Leyla Hasic ansatt som administrasjonskonsulent i IRN. Etter dette varslet regjeringen at de frøs statsstøtten til organisasjonen.

* I juni varslet samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderer å avslutte samarbeidet med rådet som følge av dårlig kommunikasjon og mangel på tillit. I oktober ble det klart at arbeidsutvalget i STL vil suspendere IRN fra dialogorganisasjonen.

* September 2017. Fem store organisasjoner med til sammen rundt 20.000 medlemmer melder seg ut av IRN. I oktober fulgte fem nye moskeer med til sammen 10.000 medlemmer etter.

* Oktober 2017. Nortura varsler at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge. Avtalen har sikret IRN millioninntekter siden 2006.

* 9. oktober kunngjorde regjeringen at de vil foreslå for Stortinget å stanse den årlige statsstøtten på 1,3 millioner kroner til IRN. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier organisasjonen ikke lenger har tillit.

* Organisasjonen oppgir fortsatt på sine nettsider at de representerer 38 islamske medlemsorganisasjoner og trossamfunn over hele landet, med til sammen mer enn 65.000 medlemmer. Tidligere i år representerte IRN mer enn 80.000 medlemmer.

