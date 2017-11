Gjerningsmannen truet en ansatt med en gjenstand han holdt i hånden og forsvant fra stedet til fots etter å ha fått med seg tobakksvarer, opplyste politiet i Follo på Twitter.

En annen person sto på utsiden av lokalet da ranet skjedde.

Det var én ansatt på jobb på bensinstasjonen da ranerne slo til, den ansatte ble ikke skadet under ranet.

Like etter midnatt ble to menn pågrepet, som passer beskrivelsen politiet hadde gått ut med. Operasjonsleder Magnar Tinjar opplyser at tyvegodset er funnet.