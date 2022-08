Lærerstreiken kan bli omfattende og langvarig, ifølge forsker

Utdanningsforbundet varsler opptrapping av lærerstreiken i forbindelse med skolestarten. Fafo-forsker tror ikke det kommer mer penger på bordet og spår langvarig streik.

Utdanningsforbundet har varslet en opptrapping av lærerstreiken før skolestarten om en uke. Fafo-forsker Kristine Nergaard tror streiken blir både omfattende og langvarig med flere tusen lærere i streik.

NTB

13 minutter siden

Utdanningsforbundet var misfornøyd med oppgjøret i kommunesektoren og sa nei til løsningen som hovedorganisasjonen Unios forhandlere ble enige med KS om i vår. Siden juni har 45 lærere i Bergen streiket, men nå kan det bli langt flere.

– Vi har lagt en plan. Jeg kan ikke avsløre hvor, når og hvor mange som blir omfattet av en streik. Men det er helt naturlig å se for seg at en opptrapping vil skje i forbindelse med skolestart, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal til NRK.

Han viser til at de sliter med å rekruttere og å beholde lærere og mener KS har gjort lærerne til lønnstapere for sjette år på rad.

– Pengene er brukt opp

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS sier til kanalen at pengene er brukt opp, og at han er uenig i at lærerne har hatt en dårlig lønnsutvikling.

– Vi kan ikke gjøre mer når vi har inngått en tariffavtale med nesten alle ansatte i kommunal sektor, sier han.

Fafo-forsker Kristine Nergaard tror lærerstreiken bli vanskelig å vinne, og at KS ikke vil komme med et nytt tilbud. Nergaard tror Utdanningsforbundet vil legge seg på noenlunde samme linje som i 2014, da 7.000 lærere var i streik ved skolestart.

– Jeg tror at den vil vare i minst to-tre uker fra opptrappingstidspunktet. Kanskje mer. Det vil også bli vanskelig å få styrt denne streiken mot tvungen lønnsnemnd, sier hun til Utdanningsnytt.no.