Nå er halvparten av landets 16- og 17-åringer vaksinert: – Viktig at jeg også bidrar

Maja Sefland Ludvigsen får første stikk av Birgitte Dalene Stenrød.

Oslo er i gang med drop-in-vaksinasjon av 16- og 17-åringer. I én bydel har over halvparten booket time allerede.

Nå nettopp

– Dette er kanskje det eneste jeg kan gjøre med denne situasjonen, og da er det veldig viktig at jeg også bidrar, sier Maja Sefland Ludviksen (16).

Hun var ikke i tvil da hun fikk tilbud om å ta koronavaksinen. Denne uken fikk 16- og 17-åringer i Oslo mulighet til å komme på drop-in for å vaksinen. Det skjer etter at regjeringen bestemte at 16- og 17-åringer skal tilbys koronavaksine. Årsaken er blant annet at det nå er økende smitte blant ungdom og unge voksne. I tillegg vil det bidra til mindre smittepress i samfunnet.

Fra 30. august åpnet man for at 16- og 17-åringer kunne registrere seg for å ta vaksinen. Og pågangen har ikke latt vente på seg:

Nå har 6727 i denne aldersgruppen fått minst ett stikk i Oslo. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) mandag ettermiddag.

I Oslo bor det omtrent 13.000 16- og 17-åringer. Over halvparten av dem er vaksinert.

Ser vi Norge under ett, er dekningen blant denne gruppen litt større. Drøyt 126.000 i Norge er 16 eller 17 år. Mer enn halvparten av dem er nå vaksinerte.

Vil beskytte andre

Maja Sefland Ludviksen sitter på vaksinesenteret i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Hun er glad for at hun nå skal få vaksinen.

– Nå har vi vært veldig heldige og fått vaksiner relativt fort. Siden Norge er et såpass rikt land, får vi muligheten til å gjøre noe med denne situasjonen, sier hun og legger til at hun ikke er i risikogruppen selv.

– Men hvis jeg tar vaksinen, kan jeg beskytte andre. Det er veldig viktig for meg, understreker hun.

Uaktuelt å ikke ta vaksine

Ludviksen var langt fra den eneste 16-åringen som fikk sitt første stikk ved vaksinesenteret denne morgenen.

Mathea Aanesen Heitmann (16) forteller at det var en selvfølge for henne å ta vaksinen.

– Jeg synes det er viktig at alle vaksinerer seg, så vi kan stoppe spredningen. Jeg tenkte ikke egentlig noen gang på å ikke vaksinere meg, og alle vennene mine skal også få vaksinen.

Heitmann har selv vært smittet. Hun fikk høy feber, hodepine og sår hals, forteller hun. Det gjorde henne enda mer sikker på å ta vaksinen. Men hun legger til at hun tror hun ville tatt den uansett. Nå ser hun frem til å bli vaksinert.

– Det er ganske mye smitte på skolen vår. Nå må vi hurtigteste oss hver mandag og onsdag. Men hvis man er vaksinert, trenger man ikke det. Det slipper jeg nå, sier Heitmann.

Gjør det for familien

Flere synes det er litt ubehagelig å ta vaksine. Maja Zarazinska er en av dem. Hun fylte 17 år i år.

– Jeg er litt nervøs, sier hun.

Maja Zarazinska vaksineres av Mariam Maanieh. – Jeg er litt nervøs, sier Zarazinska.

Helsesekretær Mariam Maanieh vasker lett over Zarazinskas overarm med en bomullsdott.

– Jeg hørte av noen i går at man kjenner at væsken går inn fra sprøyten, forteller 17-åringen.

Ansatt Mette Hegna klargjør sprøyten og beroliger henne:

– Mange sier at det er mer vondt å rive av et plaster enn å ta vaksinen.

Noen sekunder senere er det hele over. Det gikk fort, synes Zarazinska.

– Det gjorde litt vondt akkurat da det stakk, men ikke nå, smiler hun.

17-åringen har mesteparten av sin familie i Polen.

– Hvis det skjer noe med noen der, må vi dra dit. Derfor er det best å være vaksinert i tilfelle det skjer noe. Jeg var ikke i tvil om jeg ville ta vaksinen, og registrerte meg med én gang jeg fikk melding.

Stor pågang

Magnus Christian Larsen er leder for vaksinesenteret i Søndre Nordstrand. Han forteller at mange 16- og 17-åringer i bydelen vil ha vaksinen.

– Vi har sendt ut 1150 smart-varsler på SMS, der man kan bestille time. På fredag hadde rett under 500 booket time. Det er kjempebra.

Larsen har mye godt å si om de unge pasientene.

– De er en veldig grei gruppe å jobbe med. Jeg er veldig positivt overrasket. Man husker jo selv hvordan man var når man var 16–17 år. Men disse dukker opp når de skal og er veldig hyggelige, sier han.

9 av 10 er vaksinert

Nå er de aller fleste over 18 år vaksinert. Fremover vil det bli satt mange dose-to-vaksiner.

Smitten har den siste tiden skutt i været i Norge. Også vaksinerte er blitt smittet.

Du trenger to vaksinedoser for å være godt beskyttet mot deltavarianten. Men skulle du bli smittet, er det svært lite sannsynlig at du blir alvorlig syk – selv med én dose.

Regjeringen har nylig besluttet at barn ned til 12 år kan bli tilbudt vaksine. Smittenivået blant denne gruppen har vært svært høy siden skolestart.

– Vi jobber nå med å avklare hvordan vaksineringen blir for unge i alderen 12–15 år, sier Miert Skjoldborg Lindboe.

Han er leder for vaksineprogrammet i Oslo.

– Vi tilstreber å ha tilbudt alle 12–15 åringer vaksine innen høstferien. Vi kommer med mer detaljert informasjon denne uken, sier han.