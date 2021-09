Denne høsten skulle hverdagen bli normal. Rakner alt nå?

På Skullerud skole i Oslo har de klart å holde skolen åpen gjennom skoletesting av klasser. Denne uken ble fire klasser screenet i skolens samlingssal. I klasse 10 B var det bare negative tester – og elevene kunne gå tilbake til normal undervisning.

Statsministeren og helseministeren ga grønt lys til skolene. Smitteverntiltakene skulle forsvinne. Vi skulle klemme og danse. To uker etter skoleferien har Norge mer koronasmitte enn noen gang.

– Jeg trodde det skulle bli litt mindre jobbing med korona etter sommeren. Men det blir fortsatt mange sene kvelder. Vi bruker mye tid på testing, smittesporing og varsling av nærkontakter, sier rektor ved Skullerud ungdomsskole Eirik Haugberg.

På plenen utenfor skolens gymsal står elevene i fire klasser og venter. I samlingssalen over gymsalen legger Utdanningsetatens testteam ut hurtigtester på rengjorte pulter.

Gjennom testing av hele klasser kan skolen holdes åpen, tross rekordsmitte blant unge i Oslo. For mange andre skoler er smitten blitt så høy at man har måttet sende klasse etter klasse hjem.

Neste uke innfører Oslo kommune et nytt regime der alle elevene tester seg hjemme tre ganger i uken.

Men vil det kunne bremse den akselererende barne- og ungdomssmitten som er i ferd med å velte myndighetenes gjenåpningsplan?

Slik er smittesituasjonen nå

I begynnelsen av august varslet statsministeren og helseministeren at vi kunne klemme og danse igjen i løpet av september.

Men ved inngangen til september er det høyere smittetall i Norge enn noen gang tidligere i pandemien. Tirsdag denne uken ble det registrert 1796 koronasmittede i Norge, ifølge MSIS. Dette er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien.

Smitten blant de unge og uvaksinerte har gått til værs. Det førte til at regjeringen torsdag fortalte at de har bestemt seg for at vi blir stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen. I tillegg skal 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler.

Erna Solberg oppfordrer også skoler i kommuner med høy smitte om å holde gult nivå.

Linus’ nye hverdag

Den største endringen ved skolestart var at elever kunne teste seg bort fra karantene. Det betyr at hvis en elev i klassen var smittet av korona, kunne medelevene fortsette å møte opp på skolen hvis de testet negativt på en hurtigtest. I videregående skole skulle elevene teste seg selv hjemme.

I grunnskolen er det test på skolen istedenfor karantene.

Skullerud skole har praktisert det nye testregimet. Siden skolestart har de hentet inn kommunens testteam for å teste klasser med smitte.

Aftenposten ble med Linus Opkvitne Andersen (15) og 10 B inn i samlingssalen der alle gjennomfører en hurtigtest.

Linus Opkvitne Andersen (15) synes ikke hurtigtest var veldig behagelig, men alt er bedre enn hjemmeskole.

– Korona er noe dritt

En vattpinne snurres fem ganger i hvert nesebor før den pakkes ned i en konvolutt. Deretter analyseres prøvene av testteamet. I mellomtiden venter elevene i klasserommet.

– Det var ubehagelig, men slett ikke ille, sier 15-åringen.

Han er uansett glad for at skolen er åpen etter sommeren. Han er lei hjemmeundervisning. Ja, hele pandemien.

– Korona er noe dritt, sier han.

Etter en snau halvtime får 10 B beskjed om at alle prøver er negative. De kan fortsette undervisningen i mat og helse.

Fakta Test for karantene Fra 16. august kunne personer under 18 år som defineres som nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, unntas smittekarantene ved å teste negativt. Dette ble særlig anbefalt for elever/studenter i utdanningsvirksomheter. Dersom testing ikke lar seg gjøre, må ungdommene gjennomføre normal karantene. Vis mer

Linus’ test – og alle klassekameratenes – var negativ. Fra neste uke vil trolig alle elever i videregående skole og på ungdomstrinnet i Oslo ta slike hurtigtester hjemme tre ganger i uken.

Nå endres trafikklysene i Oslo-skolen

Men ikke alle skoler har samme kontroll som ungdomsskolen på Skullerud. Smitten har vært så høy at den ene skolen etter den andre har gått over på gult nivå i Oslo. Klasse etter klasse er sendt hjem. Smitten har vært ute av kontroll.

Onsdag hadde over 30 klasser på videregående skoler i Oslo innført digital undervisning.

I forrige uke ba en rekke kommuner om hjelp til å takle smitteøkningen. De hadde ikke kapasitet til både å smittespore, vaksinere og holde skolene åpne gjennom testing av elever. Testregimet i skolene overbelastet kommunens testsentre. Og apoteker var utsolgt for hurtigtester.

Under torsdagens pressekonferanse sa direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog at det overordnede målet er at kommunene selv skal forsøke å ha kontroll over smittesituasjonen fremover.

Torsdag kveld skal Helsedirektoratet sammen med helseminister Bent Høie (H) ha et møte med alle landets kommuner, KS og statsforvalterne. De skal snakke om hvordan myndighetene kan bistå kommunene i arbeidet.

Slik blir barna smittet

For ett år siden raste smittebølge nummer to over landet. I Oslo var familiesmitte den viktigste smittekilden for korona.

I forrige uke var smittebildet snudd fullstendig. Nå er skoler og barnehager den største smittearenaen i hovedstaden.

I sommer ventet norske helsemyndigheter at det ville komme en smitteøkning ved skolestart. Men man regnet med at høy vaksineringsgrad og smittesporing ville holde smitten under kontroll. Ungdomssmitten har de siste ukene vært langt høyere enn forventet, innrømmer Folkehelseinstituttet (FHI).

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold sier til Aftenposten at det kan skyldes flere ting:

Det har vært større kontakthyppighet blant folk enn det FHI la til grunn.

Folk har flere nærkontakter enn FHI anslo, særlig de yngre.

Det har vært mer sosial omgang og flere fester.

Selv om helsemyndighetene har bedt kommunene om å prioritere vaksinering, bør en ikke slippe smitten løs, understreker FHI.

– Å identifisere dem som er smittet, er det viktigste grepet for å bremse smitten, sier Vold.

Hun mener fortsatt det er riktig å erstatte karantene med test for de unge, siden karantene er en stor tiltaksbyrde for dem. Men det trengs en omlegging av testregimet for å få ordningen til å fungere.

Det vil ta litt tid, mener hun.

– Testingen er helt sentral. Men det er fortsatt trafikklysmodellen som gjelder, og skoler kan innføre gult nivå, legger hun til.

Ber folk ta vaksine

Torsdag var 89 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på seks pasienter fra dagen før.

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg er pasienter som er innlagt med koronavirus, i snitt yngre enn før. De fleste av disse er ikke-vaksinerte.

Onsdag publiserte FHI en artikkel der de tar til orde for at koronasmitte «generelt er lite farlig for barn og unge», og at det heller ikke ser ut til at senfølger er vanlig i denne gruppen.

Men smitte blant barn og unge er likevel ikke uproblematisk. Følgene kan bli langt verre for foreldrene til elevene. Voksne som ikke er fullvaksinerte, har størst risiko for alvorlig sykdom nå.

På torsdagens pressekonferanse understreket Erna Solberg viktigheten av at folk vaksinerer seg.

– Hvis alle hører på meg og går og vaksinerer seg til det beste for seg selv og andre, så når vi målet om 90 prosent vaksinerte i slutten av neste uke.

Hun påpekte at det er nok vaksiner til alle, og at kommunene nå har fått flere vaksiner enn de klarer å sette.