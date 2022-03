Foreldre mangler viktig kunnskap om Vipps. Nå slår betalingstjenesten seg sammen med politiet.

Barn og unge blir lurt til å selge nakenbilder og får betalt på Vipps. Flere foreldre vet ikke at man kan følge med på egne barns vippsbruk. Nå tar Vipps grep.

Barn og unge selger nakenbilder og får betalt på Vipps. Slik skaffer de seg lettjente penger, advarer politiet.

Politiet etterforsker flere saker med over hundre barn og unge som har solgt videoer og bilder av seksualisert karakter. Betalingen har de fått gjennom Vipps. Aftenposten har tidligere omtalt at politiet er bekymret for utviklingen. Det er også Vipps, som nå tar grep.

– Når man gjør det enkelt for folk å sende penger, kan tjenesten også brukes av folk med skumle hensikter, sier Even Westerveld, leder for Mennesker og Merkevare i Vipps.

I etterkant av Aftenpostens artikkel, ble problematikken satt ytterligere på agendaen.

– Vi brukte artikkelen under et allmøte for å bevisstgjøre hele organisasjonen. Vi ser at vi trenger å bli flinkere til å nå ut til foreldre.

Foreldre mangler Vipps-kunnskap

Det er mer enn tre år siden Vipps ble tilgjengelig for de under 15 år. Dette er blitt betalingsplattformens mest etterspurte produkt. Foreldre som har barn under 15 år med Vipps, har mulighet til å følge med på barnas meldinger og betalingshistorikk.

Det er derimot ikke alle foreldre som er klar over denne muligheten, viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for Vipps.

Drøyt 1000 foreldre ble spurt om de kjente til funksjonen. Tre av ti var ikke klar over at dette er mulig, viser undersøkelsen.

– Det overrasket oss at ikke flere visste dette, sier Westerveld.

Funnene viser at Vipps ikke har gjort en god nok jobb med å fortelle foreldre om denne funksjonen, erkjenner han.

– Vi har en jobb å gjøre for å bevisstgjøre enda flere foreldre. Dette handler ikke om å overvåke barna, men om sunn fornuft. Dersom barna dine får penger av en fremmed person på Vipps, bør varsellampene lyse, legger han til.

Politiet har observert en økning i antall saker der barn og unge har solgt nakenbilder og fått betalt gjennom Vipps.

– Vi ser at det er mange barn og ungdommer som selger seksuelle tjenester på sosiale medier. De skaffer seg lettjente penger på salg av nakenbilder, og de får betalt via Vipps eller gavekort, sa Fredy Salazar, leder av Oslo-politiets e-sporgruppe, til Aftenposten i desember.

Politiet er særlig bekymret over at flere unge de kommer i kontakt med, bagatelliserer salg av seksuelle tjenester gjennom sosiale medier.

I dag jobber flere personer hos Vipps med å fange opp mistenksomme transaksjoner.

– Vi har måttet prioritere opp dette, sier Westerveld.

Nettvettkampanje

Undersøkelsen viser også at kun hver fjerde forelder snakker ofte med egne barn om nettvett. 6 prosent gjør det aldri.

Vipps har igangsatt en kampanje med mål om å informere foreldre og barn om nettvett og hvordan man kan gjøre brukeropplevelsen på Vipps tryggere. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med politiet, som de har utviklet et godt samarbeid med.

– Vi har et eget team i Vipps som overvåker plattformen for å hindre overgrep. Politiet kontaktes alltid ved mistanke om at noe mistenkelig eller kriminelt har skjedd, sier Westerveld.

Et viktig mål med kampanjen er å gi foreldre bedre oversikt over hva egne barn gjør på nett. Det er laget egne nettsider og det samarbeides tett med politiet og noen influencere for å nå ut til foreldre og barn.

For de mellom 15 og 18 år er det i dag ikke mulig for foreldre å se hvem de får penger fra eller hva som står i samtaleloggene. Nå jobber Vipps med å finne en løsning på dette.