Dette er den store utfartshelgen. – Mange folk, men ikke kaotisk

GARDERMOEN (Aftenposten): Fredag ventes det 94.000 reisende på Oslo lufthavn. Søstrene Celine og Julie Bugge er blant dem. - Vi var egentlig forberedt på at det skulle bli verre, sier pappa Magnus Bugge.

Det er bare søstrene Celine og Julie Bugge som skal ut å reise i dag. Foreldrene Magnus og Maja Bugge følger dem til innsjekk.

Celine (8) og Julie Bugge (10) skal reise alene til besteforeldrene i Tromsø. Fredag ettermiddag følger foreldrene dem på vei til innsjekken i Oslo lufthavn.

– Vi har møtt opp i god tid og fulgt med på Avinors nettsider, for å se hvordan det står til med forsinkelser, sier Magnus Bugge.

– Det flyter greit, og vi var egentlig forberedt på at det skulle bli verre, sier han.

Det er duket for sommerferiens store utfartshelg på Oslo lufthavn.

Der forventes det 94.000 reisende i løpet av fredag. Avinors prognoser viser at det blir omtrent like stort trøkk på søndag.

– Denne helgen er den store sommerferieutfarten. Det er denne helgen det er flest som skal ut og reise, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Harald Nygaard Kvam.

Avinor har 2800 ansatte fordelt på 43 flyplasser over hele landet til å håndtere dager som disse.

Varslet streik neste uke

Flere faktorer har ført til køer og usikkerhet for nordmenn som skal ut å reise i sommer.

Den siste uken har flere fly blitt kansellert som følger av flyteknikerstreiken.

Bemanningsproblemer etter pandemien har dessuten skapt problemer på flyplasser i flere land den siste tiden.

Neste uke er det varslet streik i SAS. Da kan til sammen 402 piloter, kapteiner og styrmenn tas ut. Det vil skje onsdag 29. juni om de ikke kommer til enighet i meglingen.

Norske SAS-flyveres forening (NSF) har varslet at de tar ut alle sine 254 piloter i streik fra dag 1. SAS Norge Flygerforening (SNF) tar ut alle sine 148 piloter.

Det var mange køer på Oslo lufthavn fredag ettermiddag.

På vei til cruise i Karibia

Fredrik Aas Andreassen og Lilja Storset rokerer på klær i kofferten før turen bærer videre til innsjekking og sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn.

– Det er mangee folk, men ikke kaotisk, sier de.

De skal til USA – og deretter på cruise i Karibia i omtrent to uker. Ingen av dem har vært særlig bekymret for at flyturen skulle bli kansellert heller:

– Det har vært mer stressende å ordne med koronatesting i forbindelse med cruiseturen, sier Andreassen.

Fredrik Aas Andreassen og Lilja Storset rokerer det siste i bagasjen før de skal fly til USA.

– Må nok regne med noe ventetid

Harald Nygaard Kvam i Avinor regner med at det går greit å takle utfartstoppene fremover i sommer.

– Dette har vi forberedt oss på i mange måneder. Denne helgen er den virkelig store utfartshelgen.

Han legger til at alle personell er på jobb, og at de har ekstra mange på bakken som styrer køene.

– Man må nok regne med noe ventetid. Dette gjelder særlig mellom klokken syv og ni og i tre-firetiden på ettermiddagen. Men sånn var det også i 2019.

Søndag er den store dagen

Fredag 24. juni peker seg også ut som den store utreisedagen på flyplassene i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Ved Bergen lufthavn viser prognosene at 23.4000 vil reise denne fredagen. Førstkommende søndag vil 24.600 reisende komme innom flyplassen.

Prognoser fra Trondheim og Stavanger lufthavn viser også at søndag blir den største utfartsdagen, med henholdsvis 16.900 og 15.200 reisende.

Fredag vil 16.900 reise fra flyplassen i Trondheim, mens 14.800 reiser fra Stavanger.

– Har ikke opplevd å stå så mye i kø

Tilbake til Oslo lufthavn venter Lisa Bolstad på å sjekke inn koffertene med mor Lindis Vinje.

– Det var litt kaos, og vi så en del køer. Men jeg har ikke opplevd å stå i så mye kø selv, sier Lisa Bostad (16).

Dagens reisedestinasjon er Tsjekkia, for å delta i Europa-mesterskap i disco-dans. De har heller ikke gjort store forberedelser i forbindelse med dagens utfart.

Lisa Bostad har sett mange køer på vei til innsjekk før dansekonkurranse i Tsjekkia.