Seks helikoptre. 54 biler. Slik var nødetatenes respons da alarmen gikk på Kongsberg.

Et av politiets helikoptre parkert bare noen meter fra åstedene i Hyttegata, onsdag 13. oktober.

Data fra helsevesen, brannvesen og private mottagere som fanger opp flytrafikk, gir ny innsikt i nødetatenes innsats.

21. okt. 2021 21:24 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 18.12 og 18.47. Det er tidspunktene som markerer starten og slutten for drapsmannens dødelige ferd.

Aftenposten har gjennom ulike kilder kartlagt politiets, helsevesenets og brannvesenets respons mellom de to tidspunktene.

Trippelvarsling til helse og brann

Klokken 18.17 erklærte politiet ifølge politimesteren i Sørøst politidistrikt at de sto overfor en såkalt Plivo-hendelse.

Dette innebærer at politiet skal stanse gjerningsmannen, men også at helse- og brannvesen skal varsles med en gang. Dette kalles trippelvarsling.

110-sentralen, som holder til i samme bygg som politiets operasjonssentral i Tønsberg, fikk anrop fra politiet klokken 18.19.

Også AMK-sentralen i Drammen ble varslet om en Plivo-hendelse klokken 18.19. Dette bekrefter de overfor Aftenposten.

En rekke ambulanser i Kongsberg onsdag 13. oktober.

Brannvesenet på Kongsberg ble varslet videre klokken 18.20. Klokken 18.21 rykket fem brannmenn og én innsatsleder ut med to brannbiler og én kommandobil.

AMK-sentralen i Drammen sendte totalt 29 ambulanser fra Vestre Viken, Oslo og Vestfold til Kongsberg.

I henhold til Plivo-prosedyren skal brannvesen og helsevesen vurdere å sette inn tiltak for å stoppe gjerningspersonen dersom de er først på stedet. Men det forutsetter at det ikke er skytevåpen involvert.

Brann og helse tok derfor oppstilling på avtalt plass. Der avventet de videre beskjed fra politiet.

Politihelikopter registrert ca. 18.43

Allerede før brann og helse ble varslet om Plivo-hendelse, var den første politipatruljen på plass klokken 18.18 ved Coop Extra på Vestsiden. De ble beskutt med pil og bue, og de valgte å søke dekning i påvente av en ny patrulje.

Politiet har så langt kun sagt at de sendte 22 patruljer til Kongsberg. Når de siste 20 patruljene var på plass, er fortsatt uklart.

Men politiet fikk bistand av Beredskapstroppen, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten, som holder til i politiets beredskapssenter på Taraldrud sør for Oslo.

Helikoptertjenesten ønsker ikke å si noe om når de var på plass på Kongsberg. De vil ikke oppgi hvem som fløy med helikopter og hvem som eventuelt kjørte bil.

Men rundt i verden og Norge er det flere privatpersoner som eier mottagere som fanger opp flytrafikk. De fanger opp helikoptrenes ID, klokkeslett, høyde og andre opplysninger.

Samlet kan opplysningene i deler av landet danne et kart med omtrentlig posisjon på politihelikoptrene.

Data og kart Aftenposten har fått tilgang til, viser at politiets helikopter HEP03 fløy i retning Kongsberg. Første registrering fra de private mottagerne var ca. klokken 18.43 på Taraldrud.

Politiets helikopter HEP03 på beredskapssenteret på Taraldrud, onsdag 13. oktober klokken 18.43.47.

Ca. klokken 19.19 lettet politihelikopter HEP02 og satte kurs i samme retning. Politihelikopteret ble fanget opp noe sør for beredskapssenteret på Taraldrud.

Det er ukjent når helikoptrene var i luften over Kongsberg. Tar man utgangspunkt i en fart på 200 kilometer i timen, et stykke under marsjfart for politihelikoptrene, er flytiden 20 minutter fra beredskapssenteret på Taraldrud.

Seksjonsleder ved helikoptertjenesten, Hilde Hognestad Straumann, bekrefter overfor Aftenposten at de sendte to helikoptre til Kongsberg. Begge tok av fra beredskapssenteret på Taraldrud.

Helikoptertjenesten og Oslo politidistrikt vil ikke bekrefte noe tidspunkt for når politihelikoptrene var i luften. De viser til Sørøst politidistrikt. De har ikke har besvart Aftenpostens spørsmål. På en pressekonferanse torsdag at de ikke ønsker å uttale seg mer om politiaksjonen nå.

Luftambulanser lettet 18.37 og 18.53

I tillegg til to politihelikoptre, rekvirerte AMK-sentralen i Vestre Viken fire helikoptre. Det bekrefter Vestre Viken overfor Aftenposten.

Tre av helikoptrene var luftambulanser. Det siste var et redningshelikopter driftet av Forsvaret fra 330 skvadron på Rygge.

Data fra flightradar24.com viser at en luftambulanse lettet fra Ahus i Lørenskog ca. klokken 18.37. Den satte kursen mot Kongsberg.

Ca. klokken 18.53 lettet det andre av to ambulansehelikoptre stasjonert i Lørenskog og fløy samme vei. Sannsynlig flytid er ifølge flightradar24.com, rundt 25 minutter.

Den siste luftambulansen og redningshelikopteret fra Rygge lettet ifølge Oslo universitetssykehus 19.00.45 og 19.05.20. Den siste luftambulansen, som ble sendt fra Ål, måtte avbryte grunnet værforhold.