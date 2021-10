Et vilkår for vedtak om tvangsinnleggelse er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse.

Videre at tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende:

får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær fremtid

får sin tilstand vesentlig forverret, eller at vedkommende utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse

Kilde: Psykisk helsevernloven