Tusener fortsatt uten strøm - flere tog innstilt

Tusenvis av mennesker er fortsatt uten strøm etter uværet på sørøstlandet fredag. Samtidig har flere kommuner har satt krisestab lørdag.

Store menger med trær ligger strødd over fylkesvei 243 i Hedalen på grensen mellom Ringerike og Sør-Aurdal etter uværet fredag. Sør-Aurdal har ikke fått oversikt over skadeomfanget i kommunen.

20. nov. 2021 12:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Man må regne med at strømmen ikke kommer før i morgen. Vi håper å få ryddet opp i det meste i løpet av morgendagen, sier nettdirektør Tom Ivar Knutsen i Etna Nett til Oppland Arbeiderblad (OA).

Fredag kveld var det minst 15.000 uten strøm i Vestoppland. Hos nettselskapet Elvia er 221 abonnenter fortsatt uten strøm i Gjøvik, og 397 i Vestre Toten.

Ellers i landet opplyser Elivas strømbruddskart klokken 11.35 at 186 abonnenter er uten strøm i Lillehammer, 402 i Gausdal, 53 i Ringsaker, 20 i Nittedal og 5 i Ullensaker.

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia sier til TV 2 at nettselskapet jobbet hele natt til lørdag med å fjerne trær og rette opp i linjer som har røket.

– Det er mye jobbing, så vi har rekvirert tre helikoptre som skal hjelpe oss med å finne feilstedene, sier han.

Krisestab i flere kommuner

Strømproblemene har blant annet ført til at flere kommune har satt krisestab. Ordfører Ola Tore Dokken (Sp) i Nordre Land i Innlandet opplyste til Dagbladet at kommunen satt i krisemøte lørdag morgen.

– Temaet på møtet er bortfall av strøm og mobilnett. Det er såpass mye skade på linjene med stolpeknekk og skog som har lagt seg over linjene. Det vil ta litt tid å fikse, sier han.

Til OA opplyste Dokken i 9.30-tiden at det stort sett bare er i Dokka sentrum det er strøm.

– Ellers er det mørkt i hele kommunen. Vi har langt fra oversikt over skadeomfang ennå, men det er masse nedblåst skog rundt om, sier han.

Massive skader på eiendom

I Sør-Aurdal er det også opprettet krisestab. Her har man heller ikke fått den totale oversikten over skadeomfanget.

– Vi har massive skader etter uværet, både på tak og eiendom. Masse skog er blåst ned, og flere veier er og har vært stengt, sier ordfører Marit Hougsrud.

Flere steder i Innlandet har også mobilnettet blitt slått ut av vindens herjinger, og det kan ta tid før dekningen er som før.

– Nødaggregat har gitt forsiktig bedring av situasjonen i enkelte områder, men i andre områder gjør stengte veien og trefall arbeidet med feilretting vanskelig, sier informasjonssjef Henriette Holte i Telenor til avisa.

Brannsjef og daglig leder i Valdres brann og redningstjeneste Laila Lien Østgård, sier til Aftenposten at de ikke har fått noen meldinger om alvorlige ulykker og personskader.

– Det meste av vårt arbeid har gått med til å rydde veien for trær. I tillegg har vi bistått med å gi vann til bønder og hjulpet butikker med å redde mat, sier hun.

Østgård sier videre at store deler av Valdres har problemer med mobilnettet for øyeblikket.

Flere togavganger på Østlandet innstilt

Grunnet mye uvær på Vestlandet og sør på Østlandet er flere toglinjer innstilt lørdag.

Strekningen Gjøvik-Grua på Gjøvikbanen, som har vært stengt store deler av lørdagen, ble gjenåpnet i 14.30-tiden, melder Vy. Det kan fortsatt oppstå forsinkelser, opplyser selskapet.

Samtidig er Bergensbanen stengt mellom Ål kommune og Hønefoss. Vy jobber med å sikre alternativ transport.

Klokka 11.42 opplyser Bane Nor at arbeidet med å rette feilen fortsetter. De skriver videre at de ikke vet hvor land tid det vil ta. En ny oppdatering er ventet lørdag klokka 18.

Det er også forsinkelser i togtrafikken etter at et tog lørdag morgen sperret det ene sporet mellom Oslo S og Nationaltheatret.

Bane Nor skriver at strekningen mellom Roa og Hønefoss også er stengt grunnet strømfeil.

Roligere vær i vente

Vakthavende metereolog Terje Alsvik Walløe sier til Aftenposten at uværet i Sørøst-Norge nå har roet seg.

– Nå er det egentlig over. For øyeblikket er det frisk bris på dette meste i fjellet, men det blir roligere time for time, sier han.

Ifølge Walløe var vinden kraftigst i fjellet. Samtidig ble det meldt om kraftig vind i dalstrøk som Valdres og Hallingdal.

– Dette er steder hvor det ikke alltid er så mye vind. Da blir konsekvensene ofte større.

På Geilo ble det meldt om vindkast på opp mot 32 meter i sekundet. På toppen av Hemsedal skisenter hadde vinden på sitt kraftigste en hastighet på 44 meter i sekundet, opplyser Walløe.