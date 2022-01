Tiltale: Forsøkte å drepe psykolog da han skulle medisineres

Fire behandlere måtte løpe for livet da de skulle medisinere en mann i januar i fjor. Én av dem ble stukket med kniv.

Helsepersonell måtte flykte ned tre etasjer da de besøkte mannen i januar i fjor. I dag bor mannen et annet sted.

Nå nettopp

14. januar i fjor skulle helsepersonell fra Lovisenberg DPS gi en mann en injeksjon med antipsykotiske legemidler i en bolig i Oslo.

Mannen var fra før av under tvungent psykisk helsevern, men ikke dømt. Han fikk jevnlig såkalte depotinjeksjoner. Dette er sprøyter som frigir medisin i kroppen over tid.

Da behandlerne fra helsevesenet og ansatte i kommunen kom hjem til ham i januar i fjor, gikk det nesten helt galt, ifølge en tiltale fra statsadvokatene i Oslo.

Løp etter behandlere med kniv

Aftenposten omtalte i helgen hvordan flere under tvungent psykisk helsevern bor i vanlige boliger eller frivillig på institusjon. Flere av dem har voldshistorikk og -risiko.

Mannen som neste uke må møte i Oslo tingrett, er tiltalt for drapsforsøk og trusler.

I tiltalen heter det at han i januar i fjor stakk med en kniv mot psykologen. Psykologen fikk et mindre kutt på venstre side av ryggen. At psykologen løp raskt nok, gjorde at kniven ikke gikk dypere og traff vitale organer, heter det i tiltalen.

Deretter løp mannen etter de fire mannlige behandlerne og kommuneansatte ned trappene i tre etasjer.

De tre andre kom uskadet fra hendelsen, men mannen er tiltalt for trusler mot dem.

Les også Flere under tvungent psykisk helsevern bor blant oss

Brukte ikke politi

Ifølge Statsadvokatene i Oslo ble handlingene begått i «sterkt avvikende sinnstilstand». De ber derfor om at mannen dømmes til tvungen omsorg, sekundært at han dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Den tiltaltes advokat, Cecilie Nakstad, sier at de ikke ønsker å kommentere saken. Det gjør heller ikke statsadvokaten eller den fornærmede psykologen.

Det ble ikke brukt politistøtte under oppdraget, som endte med et drapsforsøk.

Etter det Aftenposten kjenner til, er det tidligere brukt politistøtte under besøk hos mannen.

Normal praksis for tvangsmedisinering er at helsevesenet skal forsøke å medisinere pasientene selv, før de ber politiet om hjelp til å utføre medisineringen.