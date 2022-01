Jamila Afghani ble evakuert fra Kabul. Nå synes hun at Taliban har forandret seg litt.

Kvinneaktivist Jamila Afghani forhandlet med Taliban i Doha for to år siden. I fjor måtte hun rømme landet. Nå ser hun tegn til bedring hos islamistene.

Jamila Afghani ble evakuert fra Kabul etter at Taliban overtok makten i august 2021.

Nå bor Jamila Afghani i Alta. Hun ble evakuert fra Kabul da Taliban tok makten i august 2021. I Oslo har hun sittet ved samme bord som de ekstreme islamistene. Hun er nemlig en av representantene fra det afghanske sivilsamfunnet som har vært i samtaler med Taliban.

45-åringen har vært kvinneaktivist i Afghanistan i over 25 år. Hun forteller om priser og internasjonal anerkjennelse for sitt engasjement for å utdanne jenter og kvinner.