Smitterekord i Oslo og i Norge. Men kommuneoverlegen fokuserer på andre tall.

Aldri før er så mange blitt registrert koronasmittet på én dag i Norge og i hovedstaden. Men Oslos kommuneoverlege fokuserer på helt andre ting enn smittetallene.

Kommuneroverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo må håndtere rekordmange smittede i hovedstaden.

5. jan. 2022 14:58 Sist oppdatert nå nettopp

1772 personer testet positivt for korona etter PCR-testing i Oslo siste døgn. Det er ny rekord i hovedstaden.

– Vi har aldri hatt så høye tall for et døgn. Vi vet at omikron er mer smittsomt, og vi venter høye smittetall nå, sier kommuneroverlege og TISK-koordinator i Oslo Miert Skjoldborg Lindboe til Aftenposten.

Andelen som får positive prøver på teststasjonene i Oslo, er nå 29 prosent. Den andelen har økt jevnt og trutt siden julen.

Det er fordi mange allerede har tatt hurtigtest hjemme, og da blir det forhåndsselektert i større grad hvem som kommer til teststasjonene.

Oslo-tallene følger det nasjonale bildet: Det siste døgnet er det registrert 7921 koronasmittede i Norge. Det er det høyeste antallet siden pandemien startet. Det er mer enn dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste syv dagene på 3781, og trenden er stigende.

− Vi går inn i tidenes smittebølge, fastslår assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Ser på andre faktorer

Kommuneoverlege Lindboe er likevel ikke så opptatt av rekorden. Han forteller at man var mye mer bekymret over høye smittetall i mars 2021, da færre var vaksinert.

– Vi er nå opptatt av å følge med på belastningen på legevakten, fastlegen, sykehjemmene og sykehusene, sier han.

Han forteller at de eldste og de med mest underliggende sykdommer som er vaksinert med tredje dose, er den gruppen som har minst smitte.

– Så vi ser jo at vaksinene beskytter.

Sist uke var det flest smittede i aldersgruppen 30-39, den gruppen topper fortsatt smittetallene. Men gruppen 20–29 er på vei opp.

– Hva betyr rekorden?

– Det vet vi ikke ennå. Vi vet at omikron tar over smitten. Noen tegn tyder på at omikron er mildere. Hvis det er mange vaksinerte blant de som er smittet nå, så trenger kanskje ikke denne smitten ha så mye å si, sier Lindboe.

Fortsatt bekymret

Det er gode nyheter at de fleste som er fullvaksinert, blir lite alvorlig syke. Det sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Risikoen for alvorlig sykdom anses å være mellom 50 og 80 prosent lavere for omikron enn delta-varianten.

Helsemyndighetene er likevel bekymret for belastningen på helsevesenet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at selv om risikoen for alvorlig sykdom er langt lavere, så er risikoen for å bli smittet så høy at det fortsatt kan bli like mange innleggelser totalt.

Tirsdag var 304 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 21 færre enn dagen før. Det er også færre som ligger på intensivavdelingen og færre som får respiratorbehandling enn dagen før.

Medisinprofessor Anne Spurkland tror vi bare har sett starten av smittebølgen i Norge.

Professor tror smittetallene er underrapportert

Det er tre hovedgrunner til tirsdagens dystre smitterekordene, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet:

Omikron-viruset er nå det dominerende viruset i Norge, og det smitter mye lettere enn delta-varianten.

Et etterslep etter julen gjør tallene unaturlig høye. Antallet som testet seg var nesten halvert i årets to siste uker sammenlignet med de to ukene før. Dermed kan det ha vært en del uoppdaget smitte i julen.

Massetesting i mange kommuner av elever, lærere og barnehageansatte før skolestart. Det har trolig avdekket mer smitte, selv om tallene ennå ikke er klare her.

Medisinprofessor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo tror selv de høye tallene vi ser nå, er for lave, og at det er mye underrapportering av smitten.

– Jeg tror bølgen er større enn det vi ser konturene av nå, sier hun til NRK.

Spurkland mener situasjonen i Norge er sammenlignbar med andre land som har hatt en voldsom smittestigning. Blant annet i Danmark hvor 25.000 ble registrert smittet tirsdag. Land som Storbritannia, Italia, Frankrike, Hellas og Portugal har også registrert rekordhøye smittetall den siste tiden.