Norge Koronaviruset Har nesten ingen intensivpasienter med omikron: – Myndighetene kan løsne litt på noen av tiltakene nå

177 covidpasienter er blitt innlagt på intensiv de siste fire ukene. Bare fem av dem har fått påvist omikronvarianten. Nå mener intensivledere ved Ullevål sykehus at koronatiltakene kan myknes opp.

13 minutter siden

Tre covid-19-pasienter får behandling på intensivkohorten på Ullevål sykehus i Oslo.

Sykepleiere og leger ser nærmest ut som romfarere i de blå draktene sine.

To menn i 50-årene er lagt i kunstig koma og er koblet til en respirator. En tredje pasient ligger bak et forheng. Det er en pasient som ikke er koblet til en respirator, men som får pustehjelp gjennom en spesiell maske.

Idet Aftenposten er inne på kohorten, blir den ene pasienten forsiktig lagt over på den ene siden. Dette er noe som blir gjort med jevne mellomrom, både for lungenes skyld og for å forebygge trykksår.

Sykepleierne følger kontinuerlig med på pasientens tilstand.

Det krever store ressurser å behandle hver eneste pasient som ligger inne på denne avdelingen. Det ligger dessuten fire andre covid-19-pasienter på en annen avdeling på intensiv.

Alle de syv intensivpasientene er smittet med deltavarianten.

Omikronpasienter ser de nesten ikke noe til her.