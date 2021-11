Andersen endrer forklaring etter nye DNA-funn: – Jeg må ha hatt blackout

(KRISTIANSAND/OSLO:) I politiavhør åpner Jan Helge Andersen (40) for at han kan ha forgrepet seg på begge ofrene i Baneheia, men sier at han ikke kan huske det.

Barnedrapsdømte Jan Helge Andersen har i politiavhør sagt at han kan ha forgrepet seg på begge ofrene i Baneheia. (Arkivfoto)

9 minutter siden

(Fædrelandsvennen): Det kommer frem i politiavhørene med Andersen i oktober, som Fædrelandsvennen har fått kjennskap til.

Nye analyser av DNA fra ofrene i Baneheia har gitt svar som mest sannsynlig ikke stemmer overens med dommen og Andersens forklaring om ugjerningene.