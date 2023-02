Arne Treholt bisettes i Oslo

Artistene Ole Paus og Ketil Bjørnstad er blant dem som står for musikalske innslag i Arne Treholts gravferd i Vestre gravlund i Oslo torsdag.

Seremonien var et personlig farvel med Arne Treholt for hans familie og venner, opplyste opplyser Jølstad begravelsesbyrå.

23.02.2023 15:38

«Gravferdsseremonien skal være et personlig farvel med Arne Treholt for hans familie og venner», opplyser Jølstad begravelsesbyrå om gravferden som startet klokken 14.30 torsdag.

Kapellet, som har en kapasitet på 300 personer, var praktisk talt fullsatt, skriver NRK.

Treholt døde i Moskva søndag 12. februar etter kort tids sykeleie. Han ble 80 år gammel. Få dager senere ble det holdt en bisettelse i Moskva for venner og kjente der, før torsdagens gravferd i Oslo.

Der vil artist Ole Paus stå for sang og gitar, mens musiker og forfatter Ketil Bjørnstad spiller piano.

Arne Treholt ble født 13. desember 1942. Norsk embetsmann og politiker for Arbeiderpartiet. Dømt i 1985 til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Døde søndag 12. februar, 80 år gammel.

Bjørnstad var en mangeårig venn av Treholt og mottok budskapet med stor sorg.

– For alle oss som kjente ham, vil hans ettermæle være det aller beste, sa Bjørnstad til VG.

Treholt var journalist, politiker i Arbeiderpartiet og diplomat.

Les også Arne Treholt (1942–2023): Brobyggeren som brente sine broer

forrige







fullskjerm neste Presseveteran og forfatter Thor Viksveen sammen med tidligere forslagssjef William Nygaard i Aschehoug. 1 av 3 Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I 1985 ble han dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Treholt erkjente flere av de faktiske forholdene, men hevdet livet ut at han var uskyldig i spionasje.

Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet over åtte år av dommen.

Etter løslatelsen flyttet Treholt til Russland, hvor han startet forretninger. Han oppholdt seg også tidvis på Kypros.