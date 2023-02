Venner og familie tok farvel med Arne Treholt i Oslo

Spiondømte Arne Treholt døde i Moskva tidligere i februar, 80 år gammel. Torsdag tok venner og familie et siste farvel med Treholt i Vestre gravlund i Oslo.

Et foto av nylig avdøde Arne Treholt var plassert ved kisten.

23.02.2023 15:38 Oppdatert 23.02.2023 17:24

– Det var en begivenhet som rystet hele Norge – og verden, for den saks skyld, sa prest Øystein Wang om pågripelsen av Treholt i 1984, skriver Dagbladet.

Pågripelsen og den påfølgende spiondommen på 20 år året etter gjorde saken til norgeshistoriens mest omtalte spionsak. Treholt ble benådet etter 8,5 år av helsemessige årsaker. Senere flyttet han til Russland, hvor han bodde store deler av sitt liv.

Søndag 12. februar døde han i Moskva etter kort tids sykeleie, 80 år gammel. Kort tid etterpå ble det holdt en privat minneseremoni for venner og kjente i Moskva før båren ble fraktet til Oslo.

Torsdag var Nye kapell på Vestre gravlund tilnærmet fullsatt, ifølge NRK. Kapellet har en kapasitet på 300 personer.

Arne Treholt ble født 13. desember 1942. Norsk embetsmann og politiker for Arbeiderpartiet. Dømt i 1985 til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Døde søndag 12. februar, 80 år gammel.

Tok vennen i forsvar

Musikerne Ole Paus og Ketil Bjørnstad var blant dem som sto for musikalske innslag i seremonien. Bjørnstad, som var en mangeårig venn av Treholt, tok sin venn i forsvar da han holdt minnetale.

– Vennene hans ble kalt de naive tullingene og hattifnattene, sa Bjørnstad.

Treholt etterlater seg én sønn og to barnebarn. Sønnen holdt også tale i bisettelsen, hvor han snakket om hvordan de to fikk et nært forhold etter at de gjenopptok kontakten på slutten av 1990-tallet.

– Jeg er takknemlig for at vi fikk mer enn 20 av dine siste år sammen. Jeg er takknemlig for å være din sønn, sa han, ifølge VG.

Blant de mange som møtte opp i bisettelsen, var Nupi-forsker Sverre Lodgaard, Høyre-politiker og tidligere statsråd Nikolai Astrup, tidligere Aschehoug-sjef William Nygaard og presseveteran Thor Viksveen.

Hevdet seg uskyldig

Treholt var journalist, politiker i Arbeiderpartiet og diplomat. Han var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i januar 1984 ble pågrepet av politiet på Fornebu på vei til Wien for å møte den russiske KGB-agenten Gennadij Titov. Da hadde Treholt allerede blitt overvåket og etterforsket i flere år.

Saken ble umiddelbart norgeshistoriens mest omtalte spionsak. Året etter pågripelsen ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. «Han svek oss alle», lød én av VGs forsider.

Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen. Etter løslatelsen flyttet Treholt til Russland, hvor han startet forretninger. Han oppholdt seg også tidvis på Kypros.

Han hevdet seg uskyldig i spionasje livet ut, selv om han erkjente både de hemmelige møtene med KGB og overlevering av graderte dokumenter. Han hevdet imidlertid at det ikke var snakk om dokumenter som kunne skade rikets sikkerhet.