Køkjøring og forsinkelser: Slik blir togpendlernes start på det nye året

På nyåret blir det trangere om plassen for togene på Østfoldbanen. Det blir flere innstilte tog allerede mandag morgen.

Slik så det ut på Ski stasjon timer etter at Follobanen ble stengt tirsdag i forrige uke. Nå aner ingen når den kan gjenåpne.

30. des. 2022 12:51 Sist oppdatert nå nettopp

19. desember stengte den nye Follobanen etter bare ni dagers drift. Årsaken er blant annet brann i et teknisk anlegg på Ski stasjon. Bane Nor har varslet at banen tidligst vil åpne 1. februar.

Nå krever regjeringen at Bane Nor svarer om togkaoset og Follobanen innen neste uke.

Inntil feilen er funnet, må all togtrafikk kjøres via Østfoldbanen. Det er den gamle linjen mellom Ski og Oslo S.

Det ligger dermed an til en dårlig start på året for de hardt prøvede togpendlerne på Østfoldbanen. Gleden over mange og raske avganger i timen ble svært kortvarig.

Det er ikke plass på hverken på Østfoldbanen eller på Oslo S til å opprettholde tilbudet som var lovet med ny ruteplan.

Når togpendlerne skal inn på jobb i Oslo mandag morgen 2. januar, blir det flere innstilte tog.

Fakta Slik kjører togene fra 2.- til og med 8. januar L2 Ski–Oslo S: Antall avganger halveres.

R21 Moss–Oslo S: Antall avganger halveres.

R22 Rakkestad/Mysen–Oslo S: Innstilles mellom Ski og Oslo S. Skal du reise mellom Ski og Oslo S, må du bytte til de andre togene som kjører. Det settes inn busser for rushtidsavganger. Disse kjører direkte til og fra Oslo S mellom Spydeberg/Askim /Mysen.

R23 Ski–Oslo S: Alle avganger innstilles.

RE20 Göteborg/Halden–Oslo S: Ekstra rushtidsavganger innstilles, ellers kjører alle avganger. Vy setter ikke inn buss for tog for avgangene som er innstilt, med unntak av rushtidsavganger til/fra Spydeberg/Askim/Mysen til/fra Oslo. Vis mer

Fakta Slik kjører togene fra 9. januar 2023 Bane Nor vet ikke når Follobanen åpner igjen, men den er i første omgang stengt ut januar 2023. Det midlertidige tilbudet vil kjøres slik: L2 Ski–Oslo S: Kjøres med halvtimesavganger mellom Ski og Høvik. I tillegg kjøres det halvtimesavganger mellom Kolbotn og Høvik. Rushtidstog mellom Kolbotn og Oslo S innstilles.

R21 Moss–Oslo S: Kjøres med halvtimesfrekvens hele dagen, alle dager, hele uken.

R22 Rakkestad/Mysen–Oslo S: Innstilles mellom Ski og Oslo S. Skal du reise mellom Ski og Oslo S må du bytte til de andre togene som kjører. Det settes inn busser for rushtidsavganger, som kjører direkte til og fra Oslo S mellom Spydeberg/Askim /Mysen

R23 Ski–Oslo S: Alle direkteavganger innstilles.

RE20 Göteborg/Halden–Oslo S: Alle avganger kjøres slik de gjorde før 11. desember. Passasjerer til Ski kan nå bruke regiontogene og gå av her, det kunne de ikke før. Vis mer

Halvering av avganger

Fra 9. januar er en midlertidig ruteplan på plass. Den gjelder til Follobanen åpner igjen.

Sammenlignet med den nye Follobane-ruteplanen, blir avganger fra Ski og Moss halvert.

Det går verst ut over passasjerene som kommer fra Indre Østfold over østre linje: Her er avgangene til Oslo innstilt. De må bytte tog på Ski og vente ca. ti minutter.

Alle avganger på nye linjen kalt R23, direkte Ski Oslo på Follobanen, er innstilt.

Men ikke bare det: Det blir også forsinkelser og mer køkjøring sammenlignet med slik det var før Follobanen åpnet.

Årsaken er at det nå blir flere tog og trangere på den gamle Østfoldbanen enn noen gang.

Torsdag lyste det «innstilt» på mange avganger på Ski stasjon. Det må passasjerene venne seg til fremover.

– Etter at Follobanen ble åpnet, har selskaper som kjører godstrafikk på Østfoldbanen fått nye kjøretider. Før var det uaktuelt å kjøre godtog i rushtiden. Nå vil det trolig bli køkjøring på grunn av godstrafikk, forklarer Åge-Christoffer Lundeby.

Han er kommunikasjonssjef i Vy.

I tillegg vil togene fra Moss fortsatt gå to ganger i timen, ikke én gang i timen som før Follobanen åpnet.

Det betyr at tilbudet for passasjerer fra Moss blir bedre enn det var før 11. desember. Men det innebærer også at det blir enda trangere om plassen på den gamle linjen.

For passasjerer fra de andre Østfoldbyene blir antall avganger slik det var før.

– Dette er et komplisert puslespill. Vi skjønner veldig godt at spesielt kundene i Indre Østfold får et dårligere tilbud, og det beklager vi. Men vi må også se på hva som er mulig å få til på sporene inne på Oslo S, sier Lundeby.

– Hvordan har samarbeidet med Bane Nor vært etter at krisen oppsto med stengt Follobane?

– Vi samarbeider med Bane Nor for å lage et best mulig opplegg for kundene. Bane Nor har vært tydelig på at de skal finne og rette de feilene som finnes. Men det er en beklagelig situasjonen at vi over en lengre periode må ha et redusert tilbud.

Lundeby ønsker ikke å uttale seg om hvor realistisk det er at Follbanen blir åpnet igjen 1. februar.

I et intervju med Aftenposten sa konserndirektør Stine Undrum i Bane Nor at de hadde testkjørt i overkant av 200 tog før Follobanen åpnet. Men etter en uke med full trafikk ble det varmgang og røykutvikling i returstrøm-systemet. Da måtte anlegget stenges umiddelbart

– Har dere i Vy vurdert om testingen med tog i forkant var god nok?

– Bane Nor leide inn tog og personell fra oss som utførte de testene de ønsket. Om feilene kunne vært avdekket med mer omfattende testing, ønsker jeg ikke å spekulere om – det får Bane Nor svare på, sier Lundeby.

Den to mil lange Blixtunnelen er stengt inntil videre. Det tok syv år og 36,8 milliarder kroner å bygge den nye Follobanen, som skal redusere reisetiden for tog mellom Oslo S og Ski fra 22 til 11–12 minutter.

Vy-appen «lyver»

Vy-appen er ikke til å stole på frem til 9. januar. Her står det at linjene R21 Moss–Oslo S og RE20 Göteborg/Halden–Oslo S bruker ca. 12 minutter til Oslo – det er feil. De vil bruke ca. 11 minutter mer enn det som står i reisesøket i Vy-appen og på vy.no.

Innen mandag 2. januar skal Vy rydde i appen slik at det kommer frem hvilke avganger som er innstilt. Men det vil fremdeles bli oppgitt feil reisetid frem til 9. januar.