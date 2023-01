Utvider siktelsen for mann etter dødsfallene i Spydeberg

Mannen som var siktet for å ha solgt narkotika til de to tvillingene, er nå også siktet for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.

Politiet henter ut beslag fra en leilighet i Spydeberg søndag.

10.01.2023 11:45

Det opplyste politiet i en pressemelding tirsdag formiddag. De sier at opplysninger som har kommet frem i etterforskningen er grunnen til at siktelsen nå er utvidet. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Mannens forsvarer Haakon Åsli Skogstad sa til Aftenposten mandag at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til den utvidede siktelsen.

Søndag ble de 16 år gamle tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen funnet døde i Spydeberg. De to var under barnevernets daglige omsorg og meldt savnet fra en institusjon. En mann i 20-årene ble pågrepet på adressen der jentene ble funnet. Han ringte selv og varslet politiet.

Politiet har siktet mannen for uaktsomt drap. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker. Han mener han ikke har gjort noe galt og nekter straffskyld. Forsvarer Knut Ditlev-Simonsen mener det ikke er grunnlag for å sikte klienten for uaktsomt drap.

Tvillingene døde trolig av overdoser, men politiadvokat Benedicte Granrud har så langt ikke villet bekrefte dette. De har heller ikke ønsket å si hva slags stoff eller stoffer tvillingene skal ha tatt.

En tredje jente er på sykehus. Tilstanden var mandag stabil. Hun har status som vitne og er avhørt av politiet.