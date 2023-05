Regjeringen vil styrke Forsvaret: Skal nå Natos 2-prosentmål innen 2026

Regjeringen går inn for å øke Norges pengebruk til forsvarsformål til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2026, kunngjorde statsministere Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag.

Norge skal styrke forsvaret. Det kom frem på en pressekonferanse tirsdag.

02.05.2023 12:59 Oppdatert 02.05.2023 13:37

Saken oppdateres.

– Norge legger en plan for å bruke minst 2 prosent av Norges BNP på forsvar innen 2026, sa Støre tirsdag.

Kunngjøringen kom på en pressekonferanse med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Bjørn Arild Gram (Sp).

Siden 2014 har Nato hatt et mål om at alle medlemsland skal bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Norge har vært blant landene som ikke har hatt en plan om hvordan dette skal oppnås. Støre understreket imidlertid at Norge er blant landene som bruker mest penger på forsvar pr. innbygger.

– Pr. innbygger bruker Norge mest på forsvar etter USA, sa statsministeren.

Han sa også at Norge ligger over målet om å bruke 20 prosent av pengene på nye investeringer.

Ifølge Gram vil regjeringens plan innebære at forsvarsbudsjettet økes med ca. 11 milliarder kroner innen 2026. Forsvarsbudsjettet skal økes med rundt 3,8 milliarder kroner årlig frem til dette året, opplyste han.

Finansminister Vedum sa at analyser av fremtidige olje- og gasspriser har lagt grunnlaget for at man er kommet frem til beløpet.

Aftenposten stilte spørsmål til ministerne om dette beløpet, og viste til tidligere beregninger om at Forsvaret har et etterslep på mellom 30–50 milliarder kroner til utstyr som mangler og investeringer som er vedtatt uten budsjettdekning.

– Hvordan kan 11 milliarder på tre år fikse alle disse tingene?

– Det skal ikke fikses i løpet av tre år. Dette er en systematisk opptrapping over år for å nå to-prosentsmålet. Det er en betydelig prioritering fra regjeringen. Og så vil det være sånn at det tar tid å komme etter og dekke alle mangler. Det tar tid også å gjøre alle anskaffelser. Det er ikke bare å kjøpe inn alt vi trenger fra den ene dagen til den neste, svarte Gram.

– Vi ønsker å løfte Forsvaret raskere og mer enn det som er lagt til grunn i tidligere planer, la han til.

Ny langtidsplan

Pressekonferansen skjer dagen før Forsvarskommisjonen leverer sin endelige rapport om forslag til strukturelle endringer i Forsvaret til forsvarsministeren. I slutten av mai kommer også forsvarssjef Eirik Kristoffersens fagmilitære råd.

Neste år skal en ny langtidsplan for forsvarssektoren etter planen legges frem. Gram påpekte tirsdag at det var flere utfordringer med den gamle langtidsplanen. I tillegg kommer Russlands invasjon av Ukraina.

– Det var tatt for stor risiko da planen ble lagt. Man har slitt med gjennomføringen, grunnlaget for nødvendige effektivisering var for dårlig, og det er økonomiske ubalanser, sa Gram.

Mangler over 30 milliarder kroner

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Norge de siste 30 årene sjeldent nådd Natos mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar. I fjor var det 1,57 prosent. I år har Regjeringen spådd at det blir 1,43 prosent.

32 milliarder kroner trengs for å nå 2-prosentmålet, slik Norges BNP er i dag.

Siden slutten på den kalde krigen på begynnelsen av 1990-tallet har norske politikere kuttet 1000 milliarder kroner til forsvarsformål, viste en oversikt Aftenposten publiserte i mars.

Ikke alle mener at det er en god idé å sette en andel av BNP som et mål for hvor mye penger som skal gå til forsvar. Norge har svært svingende inntekter fra olje- og gass, og det påvirker prosentmålet mye. Statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som har uttalt seg kritisk.

– Slike prosentmål dekker ofte over en del andre viktige forhold ved forsvarsinvesteringene, som kvalitet, sa Støre til NTB i juni.

Store investeringer

Norge er ikke rustet til å håndtere krig, slo Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI) fast i en rapport i mars.

Siden Russland invaderte Ukraina har Norge imidlertid satset mer på forsvar.

– Det er et før og etter 24. februar 2022, sa Støre på pressekonferansen tirsdag.

Regjeringen skjerpet beredskapen i høst. Og flere andre ting er allerede kommet på plass:

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, har bedt om svar på om fregattene får helikopter. Eksperter som Aftenposten har snakket med, har advart om å gå til innkjøp av dyre amerikanske Reaper-droner.

Også kjempeinvesteringen i stridsvogner har vært diskutert. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er blant dem som var imot innkjøpet og anbefalte at det ble stoppet.