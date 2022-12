Naboer av mann som ble skutt av politiet og døde: – Vanskelig å forstå

– Han hadde mange baller i luften og sto på med ulike prosjekter, sier tidligere ordfører i Lavangen kommune.

Den nå avdøde mannen i 40-årene satt i denne hjullasteren da politiet kom til stedet natt til fredag. I vinduet på hjullasteren kan man se minst 15 kulehull.

Pål Vegard Hagesæther Journalist

Det var natt til fredag i Lavangen kommune i Troms, at politiet rykket ut for å bistå helsevesenet med et oppdrag på en privatadresse.

Da de kom til stedet, satt mannen i 40-årene i en stor hjullaster hjullasterEn hjullaster er en hjulgående anleggsmaskin som brukes til å frakte masser som jord, snø, grus og annen last. Den kan utstyres med ulike skuffer, pallegaffel og annet tilbehør.. Politiet har ikke ønsket å redegjøre for detaljene i hendelsesforløpet, men sier det som skjedde var en «livstruende» situasjon for politibetjentene.

Nordlys skriver at han kjørte hjullasteren inn i politibilen. Politiet svarte med å skyte, og mannen døde på stedet.

Bilder av hjullasterens førerhus viser minst 15 kulehull i vinduet. Det tilsvarer antallet skudd i et magasin i politiets standardvåpen.

Avdøde engasjert i lokalmiljøet

Tidigere ordfører i Lavangen Bernhardt Halvorsen kjente mannen i 40-årene godt. Til lokalavisen Salangen nyheter sier han at det som har skjedd er uforståelig, og at han mangler ord.

– Han hadde mange baller i luften og sto på med ulike prosjekter, sier Halvorsen til avisen.

– Han må ha følt seg truet, og det må ha skjedd noe psykisk her som gjør at han har angrepet politiet, mener han.

Den avdøde mannen var ugift og gårdbruker. Han drev med storfe og sauer, og hadde også maskiner og solgte grus. I tillegg var han registrert som lærebedrift. Han var også engasjert i flere lokale foreninger og prosjekter.

Tidligere i år ble han intervjuet av en medievirksomhet i forbindelse med det som ble omtalt som hærverk på mannens eiendeler. Han varslet at han ville snakke med politiet om forholdet, og mente hærverket var et målrettet angrep mot ham selv.

Hendelsesforløpet var dramatisk natt til fredag. Politibilen ble veltet over på siden.

Nabo: – Stabil og fornuftig mann

Avisen Nordlys har snakket med flere naboer og sambygdinger av mannen. Brynjar Nicolaisen (66) sier til avisen at han kjente avdøde godt, og møtte ham sist for en måneds tid siden.

– Slik jeg har oppfattet det, har han vært en stabil og fornuftig mann. Hva som har skjedd, og hvordan det ble sånn som det ble, det vet jeg ikke, sier han.

En annen nabo beskriver til samme avis den avdøde som en hyggelig kar og en god venn.

– Jeg har ingenting vondt å si om ham. Vi er helt sjokkert over at dette har skjedd, sier hun.

Naboene skal ikke ha reagert på at det var lyder om natten, da de har vært vant til at mannen jobbet om natten tidligere.

Fredag kveld var det flere naboer og sambygdinger som tente lys og la ned blomster ved åstedet.

Liten kommune

Lavangen kommune ligger i den indre delen av Sør-Troms og har bare rundt 1000 innbyggere. Ordfører Hege Beate Rollmoen (Ap) sier til Aftenposten at det er et sted der alle kjenner alle.

– Det oppleves nå som det er veldig stille i bygda. Folk gjør det de skal, men saken preger hele kommunen. Det er forferdelig tragisk det som har skjedd, forteller hun.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt hun selv kjente avdøde.

Kommunen satte krisestab fredag, og ifølge ordføreren vil det psykososiale kriseteamet være tilgjengelig så lenge det er behov for det. Lavangen kirke var åpen fredag kveld.

– Nå holder politiet på med sine undersøkelser. De må få gjøre sitt, og så skal vi ivareta de som trenger å ivaretas, sier Rollmoen.

En politibetjent mistenkt: – Veldig preget av hendelsen,

Spesialenheten for politisaker skal nå rutinemessig etterforske saken. Lørdag ble begge politibetjentene avhørt. Det var kun én av betjentene som avfyrte skudd, og denne har status som mistenkt, sier Halvor Hjelm-Hansen ved Spesialenheten for politisaker til TV 2.

– De har forklart seg ganske godt om hendelsesforløpet slik de opplevde det, sier Hjelm-Hansen ved Spesialenheten for politisaker i Midt- og Nord-Norge til NRK.

Politimennene skal ha opplevd situasjonen som svært dramatisk, men Hjelm-Hansen sier at spørsmål om nødverge må vurderes i ettertid.

– Det er helt naturlig at de er veldig preget av hendelsen, og det er også et inntrykk vi fikk under avhør i går, sier Hjelm-Hansen.

Enheten skal nå gjøre videre kriminaltekniske undersøkelser. Det vil også bli gjennomført obduksjon av avdøde.