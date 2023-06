Ti-åring fikk håndballmål i hodet – vant mot forsikringsselskap i retten

Gutten fikk alvorlige hodeskader da han fikk håndballmål i hodet. Gjensidige mente at de ikke hadde erstatningsansvar. Nå har de tapt i retten.

Follo og Nordre Østfold tingrett har i nylig avsagt dom konkludert med at gutten har krav på erstatning etter ta han ble skadet på håndballbanen. Vis mer

Ingen hadde lagt merke til at tiåringen ikke var i gruppen sammen med andre barn da det ble hørt et høyt dunk. Lyden kom som følge av at et minihåndball hadde veltet.

Målet falt på tiåringen, som ble alvorlig skadet. Gutten ble fraktet til Oslo universitetssykehus som følge av hodeskadene han ble påført. Dette kommer frem i en fersk dom i Follo og Nordre Østfold tingrett. VG omtalte dommen først.

Det er fire år siden det ble arrangert en idrettsleir for barn sammen med det lokale idrettslaget sør for Oslo der gutten ble skadet.

Politiet har i etterkant etterforsket saken med tanke på om det skjedde noe straffbart, men henla saken.

Gikk til sak mot Gjensidige

Gjensidige, som var forsikringsselskapet for de som hadde ansvaret for å drifte hallen, nektet ansvar for hendelsen. Dermed gikk guttens familie til sak mot forsikringsselskapet.

Nå har tingretten bestemt at Gjensidige er erstatningsansvarlig for ulykken. Retten har ikke fastsatt et beløp på erstatningen. Det skal partene selv komme til enighet om. I tillegg må Gjensidige betale 540.000 kroner for å dekke saksomkostninger til guttens familie. Dommen er ennå ikke rettskraftig.

Sikringen av minihåndballmålet var et hovedtema i retten. Målet ble sikret ved at det ble benyttet en trebenk i bakkant. Dette til tross for at målet skulle ifølge instrukser fra leverandør sikres ved bruk av metallstang som festes i bakkant i noen hull.

Gjensidige mente på sin side at trebenken ga mer motvekt. Mens metallstangen veide 16 kilo, veide trebenkene i hallen mellom 19,4 og 22,8 kilo.

Samlet har retten kommet til at «det var utvist uaktsomhet av de ansatte den aktuelle dagen ved monteringen av minihåndballmålene. Det var videre uaktsomt at målene ikke ble sjekket før bruk underveis på dagen, da en trebenk som er ute av posisjon lettere velter og kan påføre skade», heter det i dommen.

Retten mener samtidig at de som var ansvarlige for gruppen, ikke kan bebreides for at de ikke observerte at tiåringen var alene ved målet og ikke var blant gruppen med barn de hadde samlet.

Er glad for dommen

Gutten er i dag 14 år gammel. Han er glad for resultatet i dommen.

– Han synes dommen er gledelig og er en stor seier for ham. Han håper at Gjensidige godtar dommen, sier advokat Christian Lundin.

Han har representert familien i retten.

Ifølge Lundin har gutten fått varige hodeskader. Lundin er ikke i tvil om at målet ble satt opp i strid med regelverket.

– Dommen gir også et viktig signal om at mål må bli satt opp på riktig måte, slik at ikke flere blir skadet, sier Lundin.

Gjensidige: Skal gå igjennom dommen

Øystein Thoresen er kommunikasjonsdirektør i Gjensidige. Han sier til Aftenposten at de vil gå igjennom dommen i løpet av neste uke.

– Vi har ikke fått studert denne dommen ennå. Det vil skje i løpet av neste uke. Da skal vi blant annet se på hva dommeren har lagt vekt på. Etter at vi har gjort dette, skal vi ta stilling til mulig anke, sier Thoresen.