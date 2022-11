Transport og ny etterforskning tema i Tengs-saken

Forsvarerne til den tiltalte 52-åringen sier de har samme interesse som aktoratet i å få belyst hvem som var i Kopervik den natta Birgitte Tengs ble drept.

Tegning av 52-åringen (t.v.) som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Videre f.v. tiltaltes forsvarere, advokat Stian Bråstein og advokat Stian Kristensen i Haugaland og Sunnhordland tingrett. .

NTB

16 minutter siden

En uke ut i den to måneder lange rettssaken mot Karmøy-mannen, vil Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag starte gjennomgangen av den omfattende politietterforskningen i saken.

Både den opprinnelige etterforskningen fra 1995 og de første årene etter, og det nye arbeidet som Cold Case-gruppen i Kripos har nedlagt vil bli viet mye tid under rettsforhandlingene.

Flere av vitnene som så Birgitte Tengs kvelden før hun ble drept vil vitne på nytt, over 20 år etter at de sist fortalte en domstol om hva de så.

Fakta Drapet på Birgitte Tengs 17-åringen ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten. Men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak. 4. november ble han frifunnet for erstatningskravet etter 25 år. Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Drapet ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet som ble siktet for drapet. 17. oktober i år kom tiltalen mot mannen. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt. Mannen var også siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000, men 31. oktober frafalt politiet denne siktelsen. I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs' strømpebukse er likt DNA-et til siktede. Sakkyndigrapporten ble i ettertid godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon. Rettssaken mot 52-åringen starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november Det er satt av åtte uker. Kilde: NTB Vis mer

– Den tiltalte har sagt at han ikke var i Kopervik, og vi er opptatt av å få fram alle opplysninger om hvem som har beveget seg i Kopervik om kvelden 5. mai 1995, så vi vil stille spørsmål for å belyst dette best mulig, sier advokat Stian Bråstein til NTB.

Forsvarer, advokat Stian Bråstein ankommer rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995.

Den tiltalte har med styrke fastholdt at han ikke har noe med drapet å gjøre. Hvordan hans DNA er påvist på strømpebuksen til drapsofferet har han ingen forklaring på.

Jenter og haiking

Da han onsdag og torsdag forklarte seg i retten, fortalte han om to kvinnelige haikere i 30-åra han hadde i bilen denne kvelden og at han ikke hadde noen kjennskap til Birgitte Tengs.

Han avviste imidlertid ikke at han kunne ha hatt henne inne i bilen ved et tidligere tilfelle. Det var mye haiking blant tenåringsjentene på Karmøy på denne tiden. Den tiltalte hadde nylig fått sertifikat og bil, og kjørte mye rundt med tenåringsjenter i baksetet.

– Jeg var i jobb, men hadde ingen venner. Jeg følte det var et kameratskap med disse jentene, men jeg ble vel bare utnyttet som dumsnill, svarte mannen i retten.

Cold Case

Mandag vil etterforskningslederen i Cold Case-gruppen Dag Uppheim legge fram hva den nye etterforskningen i saken har brakt fram. Den meritterte politimannen som i sin tid også var sentral i etterforskningen av Anders Behring Breivik, har sittet ved siden av statsadvokatene i rettssal 14 i Haugesund fra første dag.

Etterforskningsleder i Kripos Cold case-gruppe Dag Uppheim under rettssaken mot 52-åringen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Mandag skal Uppheim redegjøre for politiets arbeid i etterforskningen. Bistandsadvokat Erik Lea t.v.

Det uløste Tengs-drapet var den første saken Cold Case-gruppen tok fatt på da den ble etablert i 2016. Det skulle gå seks år før saken var klar til å fremmet for retten. Først i september i fjor ble den nå tiltalte 52-åringen pågrepet og formelt siktet for drapet på Birgitte Tengs, men han hadde da allerede i lang tid vært gjenstand for politiets skjulte etterforskning.

– Han fikk kjenne på det å være overvåket og utrygg i sitt eget hjem på grunn av den etterforskningen, sier Bråstein.

Ser ikke noe modus

Videre utover i uka vil trafikkdata, hvilke bevegelser både Birgitte Tengs og den tiltalte gjorde om kvelden 5. mai 1995 bli tema i retten.

Gamle venninner av Birgitte skal vitne om alt fra kleskjøp til forhold til gutter og om haiking på Karmøy på 1990-tallet. Et allerede bredt belyst tema i retten har vært at de unge jentene på Karmøy i utstrakt fra grad haiket langsetter veiene for å komme seg rundt.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept i mai 1995.

Etter at han var blitt tatt og lokalt kjent for å ha begått vold og for å ha brutt seg inn hos flere hvor han stjal sko og kvinneklær, ble han isolert i nærmiljøet i Skudeneshavn. Men med bilen sin var han likevel ettertraktet av flere som trengte transport i ungdomsmiljøet.

– Jeg ser ikke noe modus selv om han plukket opp mange haikere. Det er vitner som vil fortelle om at dette var vanlig i grisgrendte strøk, en nokså utbredt form for transport og tiltalte som avholdsmann har vært sjåfør i alle disse årene. Hver gang han har blitt spurt om dette har han svart alt han har kunnet huske, sier Bråstein.