Forsvarsministeren er frustrert over eget byråkrati: – Vi får ikke nok ut av pengene

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) innrømmer at styringen av Forsvaret er for dårlig.

Forsvaret greier ikke å kutte kostnader. IT-systemet synger på siste verset. Nå tar forsvarsministeren bladet fra munnen: – Vi sliter med styringen.

40 minutter siden

Bjørn Arild Gram (Sp) har vært forsvarsminister i drøye seks måneder. Han har aldri tidligere jobbet med Forsvaret, og kom fra jobben som kommunalminister.

Det var i påsken i år at han ble bedt om å ta over etter Odd Roger Enoksen, som gikk av etter avsløringer om at han hadde hatt en seksuell relasjon med en yngre kvinne.

– Dette skjedde i palmehelgen, så jeg hadde ikke reflektert så mye over hva som er bra og dårlig med Forsvaret. Nå har jeg brukt litt tid på å bli kjent med sektoren. Og nå er det mitt ansvar å ta grep.

I den korte tiden Gram har vært i Forsvarsdepartementet, har han sett noe han ikke liker.