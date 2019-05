Regjeringen vil forhindre bruk av oljefondet i Norge

Forslaget til ny sentralbanklov er til behandling i finanskomiteen og skal stemmes over 12. juni, skriver Klassekampen.

Rødt vedtok nylig på sitt landsmøte en storstilt og grønn norsk industripolitikk. Planen forutsetter bruk av Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet.

Et av punktene i det nye lovforslaget til regjeringen vil stikke kjepper i hjulene for slik bruk av oljefondets midler.

Forslaget er en lovfesting av dagens eksisterende praksis, men Rødt krever mer debatt.

– Du trenger ikke være enig i Rødts klima- og industripolitikk for å stemme mot dette. Det som er overraskende, er at en så stor prinsipiell avgjørelse blir tatt med så lite debatt, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Vi mener det er grunnleggende feil å fraskrive seg oljefondet som et virkemiddel, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik i finanskomiteen.

Til tross for advarsler fra Frp-leder Siv Jensen, gikk flertallet på Frps landsmøte for øvrig nylig inn for å bruke oljepenger til å fjerne landets bompengestasjoner. Frps Bård Hoksrud i finanskomiteen sier partiet vil stemme for lovforslaget, men sier vedtaket fra landsmøtet likevel lar seg gjennomføre.