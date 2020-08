Redningsselskapet: Mange ferske båtførere på sjøen i sommer

Siden mai har Redningsselskapets 53 redningsskøyter utført over 4.600 oppdrag og reddet 18 mennesker fra å omkomme på sjøen.

Redningsskøyta «Inge Steensland» ved siden av en drivende seilbåt som ble funnet midt i Skagerrak 1. mai. Alfred Andreassen, Hagland Boss / NTB scanpix

Størst er økningen i antall oppdrag direkte rettet mot fritidsbåter, hvor det har vært en økning på over 30 prosent fra i fjor på landsbasis, opplyser Redningsselskapet i en pressemelding.

Den største enkeltstående ulykkesårsaken er grunnstøtinger, men det er antall oppdrag knyttet til fremdriftshavarier som øker mest.

Ferske båtførere

Skipsfører Torjus Sundsdal på redningsskøyta «Inge Steensland» har observert mye rar kjøring i sommer, noe han tror skyldes mange ferske båtførere.

– Det kan virke som om folk har fått seg båt i en hast, men ikke tatt seg tid til å sette seg inn i grunnleggende sjøveis- og vikepliktsregler på sjøen. Ut fra hvordan noen har kjørt her ute, så vil jeg si at det er en del flaks at vi ikke har hatt flere alvorlige hendelser i sommer, sier han.

9.359 personer besto båtførerprøven i juni i år, en økning på 60 prosent fra samme måned i fjor, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Godt forberedt

I Oslofjorden var det i juni 80 prosent flere oppdrag sammenlignet med i fjor.

Redningsselskapet var godt forberedt på at rekordmange ville benytte sjøen til ferie i sommer, og at en god del av dem gjorde det for første gang.

– I så måte er det utrolig fint å stå her nå, på den andre siden av sommeren, vel vitende om at vi i år har unngått mange av de aller alvorligste ulykkene, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet.

