Ung mann til sykehus etter knivstikking i Oslo

En ung mann er kjørt til sykehus etter å ha blitt stukket med på kniv på Stovner i Oslo.

Politiet på åstedet på Stovner i Oslo der en ung mann ble knivstukket tirsdag ettermiddag. Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– En yngre mann er alvorlig skadd og er kjørt til Ullevål sykehus. Vi er på stedet og ser etter spor og avhører vitner, sier innsatsleder Kristoffer Bang i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth sier til VG at det har blitt sagt at alt fra én til tre personer skal ha løpt fra stedet i retning Haugenstua skole etter knivstikkingen. Han forteller videre at det er sprikende vitneobservasjoner.

Politiet har gått ut med beskrivelser av to personer. Den ene er beskrevet som en gutt/mann med langt skjegg og svart bag, den andre som en gutt/mann med hette over hodet.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokka 13.49.

