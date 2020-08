Reuters: Meldinger om militærkupp i Mali

Ifølge Reuters har den norske ambassaden i Mali sendt ut sikkerhetsvarsel til norske borgere i landet.

18. aug. 2020 12:17 Sist oppdatert nå nettopp

Denne saken oppdateres.

I meldingen UD skal ha sendt til norske borgere, står det at ambassaden er blitt varslet om et militærkupp, og om at styrker er på vei til hovedstaden Bamako.

– Nordmenn bør utvise forsiktighet og helst bli hjemme inntil situasjonen er klarert, heter det i meldingen.

Utenriksdepartementet kan foreløpig ikke bekrefte at det pågår et militærkupp.

– Vi undersøker og kommer tilbake, sier pressevakt Siri Svendsen til Aftenposten.

Skudd skal ha blitt hørt avfyrt utenfor presidentens bolig, skriver Reuters som siterer en kilde som jobber med sikkerhet for en ikke-statlig organisasjon.

I tillegg skal en talsperson fra militæret ha bekreftet overfor Reuters at skudd er blitt avfyrt ved militærbasen i Kati. Den ligger 15 kilometer utenfor Bamako. Det er foreløpig ikke klart hvem som eventuelt skyter på hvem.

Har vært herjet av opprør i åtte år

Mali har vært herjet av væpnet islamistisk opprør siden 2012 da president Amadou Toumani Toure ble felt i et statskupp. Kuppet resulterte i at nordlige Mali ble okkupert av jihadister.

I juni startet et opprør for å få nåværende president til å gå av. Opprørerne mener Keita har mislykkes i å både forsvare landets sikkerhet og i å forfølge korrupsjon. Minst 14 personer er blitt drept i opprørene.