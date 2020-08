Uavklart i Mali etter meldinger om militærkupp. Knyttes til opprør i landet.

Den norske ambassaden i Mali har sendt ut sikkerhetsvarsel til norske borgere i landet.

18. aug. 2020 12:17 Sist oppdatert nå nettopp

Utenriksdepartementet bekrefter at de har kontaktet nordmenn som oppholder seg i Mali.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det er en uavklart situasjon i Bamako, Mali, etter at det i morges ble meldt om angrep på militærleiren Kati utenfor Bamako, skriver pressevakt Siri Svendsen i en e-post til Aftenposten.

Bamako er Malis hovedstad.

Hun opplyser videre at ambassaden har kontaktet norske borgere i landet og oppfordret dem til å utvise årvåkenhet og holde seg hjemme inntil situasjonen er mer oversiktlig.

Det er ifølge UD et lite antall nordmenn som er registrert bosatt i Mali.

Skudd skal ha blitt hørt avfyrt utenfor presidentens bolig, skriver Reuters, som siterer en kilde som jobber med sikkerhet for en ikke-statlig organisasjon.

I tillegg skal en talsperson fra militæret ha bekreftet overfor Reuters at skudd er blitt avfyrt ved militærbasen i Kati. Den ligger 15 kilometer utenfor Bamako. Det er foreløpig ikke klart hvem som eventuelt skyter på hvem.

Denne videoen ble delt på Twitter etter meldingene om militærkupp. Den er delt av en frilansjournalist som skriver at hun fikk videoen fra kilder i Mali.

Åtte år langt opprør

Mali har vært herjet av et væpnet islamistisk opprør siden 2012, da president Amadou Toumani Toure ble felt i et statskupp. Kuppet resulterte i at det nordlige Mali ble okkupert av jihadister.

Det pågår et opprør mot Malis sittende president, Ibrahim Boubacar Keita. POOL New / Reuters

I juni startet et opprør for å få nåværende president, Ibrahim Boubacar Keita, til å gå av. Opprøret har fire årsaker, ifølge Reuters.

Uenigheter om presidentvalg: Opposisjonen mener presidentvalget i 2018 der Keita ble gjenvalgt, var et resultat av valgfusk. I mars tvang regjeringen gjennom et nytt valg, til tross for koronautbruddet. I kjølvannet av valget ble opposisjonslederen, Soumaila Cisse, kidnappet. Cisse har vært forsvunnet siden da. Nå er opprørerne sinte fordi landets høyesterett har fattet en beslutning som gir Keitas parti flertall i parlamentet. Islamistisk vold: I 2012 okkuperte jihadister den nordlige delen av landet. Frankrike har gått inn i et forsøk på å få okkupantene til å trekke seg tilbake. Angrepene har økt den siste måneden. Den siste månedene har angrepene økt. Korrupsjon: Opprørerne mener regjeringen er preget av kameraderi og peker på Keitas sønn, Karim Keita, som inntil i juni var formann for parlamentets forsvars- og sikkerhetskomité. Regjeringen har avvist anklagene. Økonomi: Malis økonomi er i stor grad basert på gull og bomull, og er hardt rammet av koronapandemien.

Les også Frankrike vil ha norske soldater til å kjempe mot afrikanske terrorister

Les også Mange soldater drept i bakholdsangrep i Mali

Norge har soldater i Mali

Norge har 15 soldater utstasjonert i Mali. De jobber med den fredsbevarende FN-styrken MINUSMA i Mali.

– Vi har vært i kontakt med personellet og de rapporterer tilbake at de har det bra, sier Jørn Hammarbeck til Aftenposten. Han er pressetalsperson i Forsvarets operative hovedkvarter.

Han sier videre at situasjonen i landet for øvrig er uavklart, men at det norske personellet som er i Mali er selektert, utdannet og trent for å håndtere egen sikkerhet i internasjonale operasjoner.