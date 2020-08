Regjeringen foreslår midlertidige endringer i fraværsreglene

Elever i videregående skole skal kunne bruke egenmelding hvis de er syke under koronakrisen.

Regjeringen vil ha nye midlertidige unntak i fraværsreglene for å hindre at elever går på skolen selv om de har luftveissymptomer. Håkon Mosvold Larsen

19. aug. 2020 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert

Årsaken er koronakrisen. Regjeringen vil unngå at elever med symptomer på luftveissykdom går på skolen fordi de risikerer å få for høyt fravær.

Elevene skal slippe å gå til legen for å få legeerklæring på fraværet sitt, slik de vanligvis må for å unngå for høyt fravær.

Regjeringens forslag går ut på at elever i videregående skole kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få foreldrenes underskrift.

Regjeringen ønsker at dette vil gjelde ut oktober i første omgang.

I vår ble fraværsreglene satt ut av spill på grunn av koronakrisen. Den siste uken har det blitt tatt til orde for at dette også må gjelde i høst. Blant annet har Folkehelseinstituttet anbefalt endringer for å forebygge smittespredning.

– Nå er det viktig at elever som har symptomer, holder seg hjemme så de ikke sprer smitte. Det samme gjelder for elever som er blitt utsatt for smitte og derfor skal være i karantene. Derfor foreslår vi å endre fraværsreglene i en periode, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Fraværsreglene innebærer at man risikerer å ikke få karakter i et fag hvis man har mer enn ti prosent fravær fra undervisningen i faget.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding