De to risikerer opptil 10 års fengsel for motarbeidelse av rettsvesenet etter at de ifølge tiltalen oppsøkte niåringen og guttens far i deres hjem i Oslo våren 2017. Der skal de to tiltalte ha brukt trusler og vold mot guttens far i forbindelse med en foreldretvist mellom ham og den tiltalte kvinnen.

Deretter tok de med seg niåringen fra fotballtrening og tok ham med til utlandet. Først ni måneder etterpå, i desember 2017, ble de stoppet av politiet i Wien.

Faren hadde foreldreansvaret

Faren hadde foreldreansvaret og daglig omsorg for gutten, det ble bekreftet av Borgarting lagmannsrett.

Sommeren etter, i juli i fjor, skal guttens far ha blitt angrepet av kvinnens samboer og to andre menn på en parkeringsplass i Oslo. Faren skal ha blitt utsatt for slag og spark fra de tre mennene.

Snaut tre uker etterpå ble gutten bortført igjen. Det skjedde mens han var på ferie i utlandet. Men det gikk bare to dager før politiet i Polen stanset samboerparet sammen med gutten.

Slo med hundelenke

Guttens far skal ha forklart seg om flere voldsepisoder som skal ha skjedd i samboerparets hjem.

Både guttens mor og stefar er tiltalt etter at gutten skal ha blitt slått og sparket ved gjentatte anledninger fra han var fem år gammel. Gutten skal blant annet ha blitt slått med en hundelenke og et belte. Han skal desuten ha blitt straffet med å ha blitt låst inn på badet med slukket lys.

Guttens mor sitter i dag i varetekt. Stefaren er bosatt i Oslo.